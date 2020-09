Dortmund: Er wurde brutal getötet – Polizei bietet Mega-Belohnung für Hinweise

Rebwar Kareem Khasraw, das Opfer des brutalen Angriffs in Dortmund.

Am 26. August wurde Rebwar Kareem Khasraw in Dortmund brutal getötet. Zeugen hatten den 37-Jährigen am späten Abend blutüberströmt auf einem kleinen Weg nahe der Hatzefeldstraße entdeckt.

Vor Ort kämpften die Sanitäter noch um das Leben des Mannes. Doch Rebwar Kareem verstarb an dem Abend. Die Polizei Dortmund ist seitdem auf der Suche nach dem Täter. Um die Ermittlungen voranzutreiben, wurde nun eine Belohnung für sachdienliche Hinweise ausgelobt.

Dortmund: Polizei bietet hohe Belohnung für Hinweise

Der Abend vom 26. August war ein Schock für die Anwohner in Dortmund-Wickede. Nachdem Zeugen den Mann schwer verletzt aufgefunden hatte, suchte die Polizei noch am Abend mit einem Hubschrauber nach einem oder mehreren möglichen Tätern. Ohne Erfolg.

In der Hoffnung auf neue Spuren verspricht die Polizei eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Zudem wurde der Text auf dem Fahndungsplakat auch auf Kurdisch übersetzt. Auf dem Plakat ist auch ein Bild des getöteten Rebwar Kareem Khasraw abgebildet.

So wird der Tatverdächtige beschrieben

Als Tatverdächtigen hat die Polizei einen Mann identifiziert, der vorher möglicherweise persönlichen Kontakt zu dem Getöteten gehabt hatte. Er soll sich in den Tagen und auch Stunden vor der Tat regelmäßig im Bereich Hatzfeldstraße aufgehalten haben.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

25 bis 35 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

Dreitagebart

schlank

dunkle Kapuzenjacke

schwarze Hose

schwarze Handschuhe

--------------------------

Wenn du am 26. August etwas Verdächtiges in Dortmund in der Nähe der Hatzfeldstraße beobachtet hast oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben kannst, melde dich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0231/132 7441. (dav)