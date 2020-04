Dortmund: ER überfällt Ehepaar brutal – jetzt fahndet die Polizei mit diesem Phantombild

Dortmund. Brutaler Überfall in Dortmund!

Am 13. März 2020 raubten drei Tatverdächtige ein Ehepaar brutal aus. Ihnen gelang anschließend unerkannt die Flucht. Jetzt hat die Polizei ein Phantombild von einem der Männer veröffentlicht und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Dortmund: Mann überfällt Ehepaar brutal und ist bis heute auf Flucht

Fast sieben Wochen ist es her, als drei Unbekannte gegen 12.35 Uhr an der Wohnungstür des Ehepaares in der Öztaler Straße in Dortmund-Eving klingelten. Die Ehefrau öffnete die Tür, dann wurde sie von den drei maskierten Männern brutal in die Wohnung gedrängt und gefesselt.

Sie forderten sie zur Herausgabe von Bargeld und drohten ihr Gewalt an. Kurz darauf kehrte auch der Ehemann vom Einkaufen zurück. Als dieser die Wohnung betrat, schlugen ihm die Unbekannten mit der stumpfen Seite einer Axt nieder. Auch ihn fesselten sie und forderten erneut die Herausgabe von Geld.

Daraufhin übergab der Ehemann den Räubern einen hohen Geldbetrag. Anschließend flüchteten sie über den Hausflur des mehrstöckigen Mietshauses in unbekannte Richtung.

Polizei hofft auf Hinweise

Da die Polizei die Räuber bisher nicht festnehmen konnte, sucht sie nun öffentlich nach den drei Tatverdächtigen. Sie hat ein Phantombild von einem der Männer veröffentlicht.

Die drei Räuber werden zudem so beschrieben:

Alle Täter offenbar männlich, maskiert und ca. 1,80 m groß

Zur Tatzeit trugen sie dunkle Oberbekleidung und schwarze Jogginghosen

Sie sprachen Deutsch, einer der Täter vermutlich mit russischem, ein weiterer mit türkischem Akzent

Sie bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wenn du also Hinweise, zu dem abgebildeten Mann auf dem Phantombild oder seinen Mittätern machen kannst, melde dich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0231 - 132 7441. (nk)