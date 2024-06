Dortmund: Lotto-König Chico bei Türkei-Sieg im Stadion – unglaublich, wie er sich vor Regen schützte

Die Fans der Türkei hatten am Dienstag (18. Juni) mächtig was zu feiern: Ihre Nationalmannschaft fegte Georgien bei der EM 2024 im ersten Gruppenspiel mit 3:1 aus dem Signal-Iduna-Park in Dortmund. Die türkischen Kicker rund um Wunderkind Arda Güler begeisterten die Massen mit Tempofußball und Traumtoren (>> hier mehr zum Spiel).

Einer der Zuschauer im Stadion: Lotto-König Chico alias Kürsat Yildirim. Der Dortmunder hat selbst türkische Wurzeln, feuert die Nationalmannschaft der Türkei genauso sehr an wie die DFB-Elf. Sein Geheimfavorit auf den EM-Titel ist aber eine andere Nation (>> hier mehr dazu).

Doch der Stadiontrip am Dienstag war für die rund 70.000 Besucher alles andere als angenehm – denn kurz vor Anpfiff zog eine heftige Regenfront über Dortmund hinweg. Das Spiel stand sogar kurzzeitig auf der Kippe. Um nicht klitschnass im Westfalenstadion anzukommen, suchten viele Fans Schutz vor den Wassermassen. Und Lotto-Millionär Chico kam auf eine ganz besondere Idee.

Dortmund: Lotto-Chico im Stadion

Denn wenn Chico ins Stadion geht, dann natürlich nicht in irgendeinem austauschbaren Alltags-Outfit. Da werden natürlich die edlen Balenciaga-Schuhe ausgepackt – laut „Bild“ Speed Trainer 2.0 im Wert von satten 800 Euro!

Aber mit solch teurem Schuhwerk durch die nassen Dortmunder Straßen marschieren – oder gar riskieren, dass im Stadion Bier oder Senf darauf gekleckert wird? Auf keinen Fall! Deshalb wurde Chico kreativ.

Kurzerhand zog er zwei graue Mülltüten über seine Treter, um sie vor dem Regen und anderem Schmutz zu schützen. Sieht zwar deutlich weniger schick aus, aber ein Blickfang ist es allemal. „Damit die Schuhe und die Hose nicht nass werden. Wer von der Straße kommt wie ich, der kennt das“, schreibt er in den sozialen Medien zu dem ungewöhnlichen Look.

Lotto-Chico tippt wieder richtig

Zum Glück stimmte nach all diesen Unannehmlichkeiten am Ende das Ergebnis. Und wie sollte es bei Lotto-Glückspilz Chico auch anders sein? Das 3:1 für die Türkei hat der ehemalige Kranfahrer natürlich korrekt getippt! „Ich schwöre: Ich habe 3:1 getippt“, jubelt er. „Das habe ich jedem vor dem Spiel gesagt, dass es so ausgeht!“