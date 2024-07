Dortmund: Kurz vor Deutschland – Dänemark sickert die Nachricht durch – jetzt herrscht traurige Gewissheit!

Seit dem Gruppensieg und spätestens seit dem Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins Achtelfinale ist die Fußballbegeisterung endgültig im Land angekommen. Viele deutsche Fans feiern die EM-Siege ausgelassen beim Public Viewing in der Stadt. Und noch mehr internationale Fans sorgen für Stimmung. Ob die Schotten, die überall gute Laune verbreiten, oder die Niederländer mit ihren Fanmärschen – die Stimmung ist bestens.

NRW ist mit seinen vier Austragungsorten Köln, Gelsenkirchen, Dortmund und Düsseldorf mittendrin statt nur dabei. Am Samstag (29. Juni) findet das nächste Spiel in Dortmund statt. Deutschland trifft im Achtelfinale auf Dänemark. Neben einem großen Fußballfest an diesem Wochenende kann sich die Stadt Dortmund auch auf das zweite Halbfinale freuen. Kein Wunder also, dass viele Unterkünfte von den Fans bereits gebucht sind. „Booking.com“ hat sich das Suchverhalten zur Fußball-EM angeschaut und kommt zu einem eindeutigen Urteil.

EM in Dortmund: Ruhrgebietsstadt auf Platz neun

Berlin, München, Hamburg, Köln und Frankfurt sind laut der Studie die fünf meistgesuchten Städte für einen Aufenthalt während der EM. Dorthin reisen die Fans aus Deutschland und der ganzen Welt offenbar am häufigsten. Und Dortmund? Die Ruhrgebietsstadt landet auf Platz neun, auf dem vorletzten Platz also.

Offenbar kommen außerdem die meisten Menschen, die nach Dortmund reisen, aus Deutschland. Betrachtet man die Herkunftsländer der Reisenden, die sich während der EM in den zehn Austragungsstädten aufhalten, so zeigt die Untersuchung , dass Reisende aus Deutschland an erster Stelle stehen. Dicht gefolgt von Fans aus Großbritannien und Polen.

Dabei ist eine Tatsache besonders hervorzuheben: Die Suchanfragen nach Unterkünften aus dem Vereinigten Königreich auf „Booking.com“ haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (+140 Prozent). Für einen Aufenthalt in Dortmund stiegen die Suchanfragen außerdem im Vergleich zum Vorjahr um satte 135 Prozent. Gastronomen und Hotelbesitzer aus Dortmund dürften sich also über die EM 2024 mehr als freuen.