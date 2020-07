Dortmund: Einbrecher von Polizei auf frischer Tat ertappt – mit DIESER absurden Idee wollten sie entkommen

In Dortmund haben sich ein Einbrecher und sein Komplize besonders dumm angestellt.

Zwei Männer in Dortmund hatten gleich zwei unkluge Ideen hintereinander. Zuerst brachen sie in eine Werkstatt in Dortmund ein – danach versuchten sie auf absurde Art zu entkommen.

Dortmund: Männer werden bei Einbruch erwischt

Ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger stiegen Sonntagnacht in eine Werkstatt in der Osterfeldstraße in Dortmund ein, als der Alarm ausbrach.

Die Polizei Dortmund konnte die Einbrecher auch sofort sehen, die aber in den hinteren Bereich der Werkstatt flüchteten.

Dortmund: Einbrecher wagen absurden Fluchtversuch

Als die Beamten das Gebäude durchsuchten, kam es zu einer absurden Situation: Sie fanden die beiden Männer im Verkaufsraum, vollkommen regungslos unter einem Tresen liegend – offenbar stellten sie sich tot.

Die Taktik aus der Tierwelt half aber nichts, die Einsatzkräfte nahmen beide fest und brachten sie zur Wache.

Der 19-Jährige und der 20-Jährige aus Dortmund wurden beide noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (kv)