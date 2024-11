Dortmund: Wahnsinn um Dubai-Schokolade – jetzt wird es komplett wild

Egal ob Dortmund, Düsseldorf, Hamburg oder Berlin – der Hype um die Dubai-Schokolade hat die Menschen in ganz Deutschland gepackt. Jeder will die heißbegehrte Leckerei aus den Vereinigten Arabischen Emiraten probieren.

Zuletzt wurde eine streng limitierte Anzahl von Schokoladen-Tafeln bei Lindt in Düsseldorf verkauft. Danach tauchten absurde Angebote bei Ebay und Co. auf (mehr dazu hier >>>). Die Nachfrage nach dem Dubai-Export ist also ungebrochen. Das zeigt auch ein Transport nach Dortmund, den die Behörden jetzt aus dem Verkehr ziehen mussten.

Dortmund: Beamte stoppen Dubai-Schokoladen-Express

So berichtete das Hauptzollamt Lörrach am Donnerstag (21. November), dass Anfang des Monats ein Lieferwagen aus der Schweiz gestoppt worden war. „Der Fahrer des Fahrzeugs äußerte gegenüber den Beamten auf dem Weg nach Dortmund zu sein, um dort die geladene Ware abzuliefern“, teilten die Zöllner mit und entdeckten auf der Ladefläche des Transporters insgesamt 243 Kartons mit rund 45 Kilogramm Dubai-Schokolade. Das ist erst einmal nicht illegal. Doch es gab da ein Problem.

Denn die Ware stammte aus der Schweiz. Wie aus den Unterlagen zur Lieferung hervorging, wurde sie aber nicht zollrechtlich abgefertigt worden war. Für den Fahrer sollte das ein Nachspiel haben.

Strafe für Dubai-Schokolade

Weil der 31-Jährige im Verdacht steht, die Dubai-Schokolade illegal eingeführt zu haben, hat die Zoll-Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Außerdem musste der Fahrer die Einfuhrabgaben von 920 Euro vor Ort direkt nachzahlen.

Mittlerweile sind auch Supermärkte und Discounter auf den Trend aufgesprungen. Egal ob Edeka, Rewe und Co. haben die mit Pistaziencreme, Sesampaste und Kadayif („Engelshaar") gefüllte Schokolade ins Programm genommen.