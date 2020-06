In Dortmund ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen.

Dortmund: Dramatischer Einsatz in der Nacht – Feuerwehr entdeckt Mann in brennender Wohnung

Dortmund. Heikler Einsatz für die Feuerwehr Dortmund in der Nacht!

In einer Wohnung in der Alsenstraße in der nördlichen Innenstadt von Dortmund ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Gegen 1:12 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben alarmiert.

Als die Feuerwehr am Brandort in Dortmund eintraf, zogen bereits dunkle Rauchschwaden aus einer der Wohnungen.

Dortmund: Feuer in Wohnung – Mann in Gefahr

Dramatisch: Ein Mann (69) befand sich noch in der brennenden Wohnung im Obergeschoss des Hauses. Die Einsatzkräfte stellten sofort Sprungpolster vor dem Fenster der Wohnung auf. Eine Drehleiter wurde ausgefahren und Retter drangen mit Atemschutz in die durchqualmten Räume vor.

Über die Drehleiter konnte der Mann schließlich gerettet werden. Sanitäter versorgten den 69-Jährigen vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus in Dortmund. Er wurde durch Rauchgase verletzt.

Foto: Feuerwehr Dortmund

Die eingesetzten Feuerwehrleute im Gebäude konnten daraufhin das Feuer in der Wohnung löschen und eine weitere Brandausbreitung verhindern.

Eine weitere Frau verletzt

Ein Notarzt untersuchte in der Folge weitere Menschen, die in dem Gebäude leben. Sie konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Eine 30 Jahre alte Frau ist ebenfalls durch das Einatmen von Rauchgas verletzt worden. Auch sie kam in ein Krankenhaus.

Foto: Feuerwehr Dortmund

Die anderen Menschen (drei Männer und ein Kind) mussten nicht weiter behandelt werden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren insgesamt im Einsatz. (jg)