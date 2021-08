Dortmund: Zwischenfall in Dorstfeld! Linke Demonstranten mit Steinen beworfen

Am Sonntag (22. August) kam es in Dortmund-Dorstfeld auf einer Demonstration zu einem Zwischenfall.

Am Sonntag (22. August) fand in Dortmund eine Demonstration mit dem Thema „Bringin' it down – bodenständig und konsequent gegen rechte Strukturen“ statt.

Dabei kam es in Dortmund-Dorstfeld zu einem bösen Zwischenfall!

Dortmund: Zwischenfall bei Demo in Dorstfeld

Die Versammlung startete um 13.20 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Westentor mit in der Spitze circa 350 Teilnehmern. Der Aufzug führte über die Rheinische Straße auf den Dorstfelder Hellweg bis zu einer Zwischenkundgebung auf dem Wilhelmplatz.

Gegen 16.05 Uhr endete die Demonstration im Bereich des S-Bahnhofs Dorstfeld. In Höhe der Rheinischen Straße 216 kam es während des Aufzugs zu einem Zwischenfall.

Die Demonstration "Bringin it Down - Den Mythos Dorstfeld beenden!" verlässt nun nach einer längeren Kundgebung den Wilhelmplatz. Man wolle immer wiederkommen. Hier ein händischer Gruß an Rechts direkt vor dem Haus mit der HTLR-Fahne. #do2208 pic.twitter.com/5OoFtEADCV — infozentrale (@infozentrale) August 22, 2021

Unbekannte warfen von einer Mauer neben einer Tankstelle Steine in Richtung der Versammlung. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten drei Personen aufgegriffen werden, deren Tatbeteiligung derzeit geprüft wird.

Dortmund: Soko-Rechts hat Ermittlungen aufgenommen

Eine Strafanzeige wurde gefertigt. Die Soko-Rechts hat die Ermittlungen aufgenommen.

An einigen Häusern in der Emscherstraße / Thusneldastraße stellte die Polizei zudem Reichsflaggen fest. Hierzu leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Ein Banner mit möglichem rechten Inhalt an einem Eckhaus in der Thusneldastraße wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft als strafrechtlich nicht relevant bewertet. (oa)