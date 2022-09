Dortmund: Eröffnung von Dönerladen eskaliert komplett – Polizei muss eingreifen

Heftiger Andrang auf eine Döner-Filiale in Dortmund!

Zu der Neueröffnung eines Dönerladens in der Rheinischen Straße waren am Dienstagnachmittag Hunderte gepilgert. Denn der Imbiss hatte mit einem obszön günstigen Angebot gelockt. Das war jedoch so verlockend, dass die Polizei Dortmund einschreiten musste, wie sie gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Dortmund: Polizei muss Dönerladen-Eröffnung unterbrechen – wegen DIESES Angebots

Bei der Eröffnung eines Dönerladens an der Rheinischen Straße Ecke Heinrichstraße gab es am Dienstag einen ziemlichen Tumult. Der Imbiss hatte im Vorhinein mit einer waghalsigen PR-Aktion geworben. Kunden sollten einen Döner für gerade einmal einen Cent bekommen können.

Der Laden hielt sein Versprechen und lockte damit Hunderte Menschen an, die sich vor dem Geschäft drängten. Als die Polizei gegen 15.00 Uhr alarmiert wurde, fanden sie an die 300 Menschen vor dem Imbiss vor, wie ein Sprecher im Gespräch mit DER WESTEN berichtete.

Die blockierten die anliegenden Straßen, drängten und schupsten sich gegenseitig, um einen supergünstigen Döner zu ergattern. Es sei jedoch niemand zu Schaden gekommen.

Die Polizei musste die Straße räumen und informierte das Ordnungsamt. Der Imbiss wurde nach einer halben Stunde geschlossen. Nun muss das Ordnungsamt gewerblich bewerten, welche Schritte als Nächstes eingeleitet werden.

Dazu dürfte auch gehören, dass der Imbiss seine Preise erhöhen muss und solch eine Aktion in Zukunft unterlässt. (mbo)