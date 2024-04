Dortmund: Irre Szenen Borsigplatz – plötzlich herrscht Ausnahmezustand

Wer am Donnerstagmittag (11. April) am Borsigplatz in Dortmund vorbeigekommen ist, musste womöglich zweimal hinschauen. Denn am Gründungsort von Borussia Dortmund herrschte plötzlich Ausnahmezustand.

Das lag allerdings nicht an Feierlichkeiten des BVB – die haben nach der Pleite am Wochenende gegen den VfB Stuttgart wenig zu lachen (mehr dazu hier >>>). Die große Menschentraube am Donnerstag hatte indes überhaupt nichts mit Fußball zu tun.

Dortmund: Riesen-Ansturm auf Borsigplatz – das steckt dahinter

Stattdessen steckte ein Mega-Sparangebot hinter dem Ansturm auf den Borsigplatz. Ein neuer Dönerladen hatte mit einem großen Banner zur Eröffnung geworben. Das Versprechen: Ein Döner für einen Euro zur Neueröffnung. Dem Ruf sollten hunderte Menschen folgen.

Damit die Lage nicht außer Kontrolle gerät, hatten die Inhaber des neuen „Berlin’er Döner“ vorgesorgt. So sorgte ein privater Sicherheitsdienst dafür, dass die Kunden sich brav in einer Schlange einreihen, damit der Straßenverkehr nicht gefährdet wird. Nach Informationen von DER WESTEN fuhr das Ordnungsamt des Öfteren Streife, um die Lage zu kontrollieren – aus gutem Grund.

Ein Sicherheitsdienst versuchte dem Andrang gerecht zu werden. Foto: Fernandez / news4 Video-Line TV

Sorge vor Eskalation in Dortmund

Denn bei einem vergleichbaren Eröffnungsangebot eines Dönerladens in Dortmund war die Lage in der Vergangenheit eskaliert. Damals musste die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften anrücken und den Laden schließen (mehr dazu hier >>>).

Nach Informationen von DER WESTEN soll die Lage am Borsigplatz allerdings ruhig geblieben sein. Das Sicherheitskonzept der Betreiber dürfte also gefruchtet haben. Bei den Inhabern soll es sich nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ um Emre Arslan und seine Onkel Musa und Sedat handeln, die auch den Laden „Pizza Pan Brothers“ direkt nebenan betreiben. Sie haben demnach neben dem klassischen Döner in verschiedenen Variationen auch einen Dönerburger und Wraps im Angebot.

Sollte es mal wieder etwas am Borsigplatz zu feiern geben, können BVB-Fans sich also über eine breite Auswahl an Imbiss-Angeboten freuen.