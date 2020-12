Dortmund: Deutsche Bahn musste Züge stoppen – es drohte eine Katastrophe

Dortmund. Wer heute Mittag in und um Dortmund mit einem Zug fahren wollte, stand vor einem größeren Problem.

Viele Züge in Dortmund konnten nämlich nicht weiterfahren, da es ansonsten zu einer Tragödie hätte kommen können.

Dortmund: Zügen konnten nicht mehr weiterfahren

Am Samstag Mittag teilte die Deutsche Bahn mit, dass er derzeit in Dortmund zu einigen Verspätungen komme.

Neben diesen Verspätungen seien einige Züge auch komplett ausfallen. Wer in Dortmund im Regional- oder Fernverkehr unterwegs war oder ihn nutzen wollte, sollte sich vor der Abfahrt unbedingt darüber informieren, ob die gewünschten Bahnen wie gewohnt fahren.

Dortmund: Derzeit stehen viele Züge. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Dortmund: DAS war der Grund für die Verspätungen

Grund für die Einschränkungen bei der Deutschen Bahn waren Kinder, die im Raum Dortmund-Aplerbeck Süd der Nähe der Gleise befanden, teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Mittlerweile hat die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass die Kinder in der Nähe der Gleise wieder verschwunden seien. „Die Züge fahren wieder auf der geplanten Strecke mit allen geplanten Halten. In der Folge kommt es wahrscheinlich zu Verspätungen und Teilausfällen“, hieß es weiter in der Mitteilung. Reisende werden gebeten sich vor ihrem Fahrtantritt weiterhin über die Abfahrt der Züge zu informieren.

Wenn die Züge einfach weitergefahren wären, hätte es zu einer Katastrophe kommen können. (gb)