Dortmund: DB-Mitarbeiter sprechen Maskenverweigerer an – dann eskaliert die Situation

Dortmund. Schreckliche Situation, die sich am Sonntagnachmittag am Hauptbahnhof in Dortmund abspielte.

Als Mitarbeiter der Deutschen Bahn einen Mann ansprachen, der sich weigerte einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, eskalierte die Situation in Dortmund. Eine Mitarbeiterin wird erheblich verletzt. Ein anderer leicht.

Gegen 17 Uhr hatten Bahnmitarbeiter einen 36-jährigen Mann aus Oelde des Bahnhofs verwiesen, weil dieser keinen Mund-Nasen-Schutz nutzte.

Vorerst verließ der Mann nach Polizeiangaben auch den Bahnhof, um diesen allerdings kurz darauf wieder zu betreten. Erneut sollen die Bahnmitarbeiter den 36-Jährigen angesprochen haben. Dieser soll sie daraufhin beleidigt haben. Kurz darauf eskalierte die Situation.

Nachdem der Mann versucht haben soll die beiden Bahnmitarbeiter anzugreifen, wehrten diese nach eigenen Angaben den Angriff ab und konnten mithilfe eines Unbeteiligten den Oelder zu Boden bringen.

Allerdings verletzte er dabei eine 33-jährige Bahnmitarbeiterin durch einen Tritt gegen den Kopf sowie Schürfwunden an Armen und Beinen. Ein weiterer, 42-jähriger Mitarbeiter, wurde ebenfalls an den Beinen verletzt.

In der Bundespolizeiwache verweigerte der Mann anschließend die Angaben zu seiner Identität, so dass seine Fingerabdrücke genommen werden mussten.

Dabei kam heraus, dass er polizeibekannt sei. Gegen den bereits wegen Gewaltdelikten vorbestraften 36-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Bußgeldverfahren wegen falscher Namensgabe und Verstoßes gegen die Corona-Schutz-Verordnung ein.