Dortmund: Corona–„Spaziergänger“ ändern ihre Route – jetzt geht es durch ein Szeneviertel

Erneut wollen in Dortmund Impfgegner und Gegner der Coronaschutzmaßnahmen auf die Straße gehen und demonstrieren.

Dieses Mal soll der Spaziergang durch Dortmund jedoch durch ein beliebtes Szeneviertel in der Innenstadt gehen.

Dortmund: Nächster Corona-„Spaziergang“ angekündigt

Am Montag (7. Februar) sollen sich wieder mehrere Menschen zum Spaziergang verabredet haben. Jedoch nicht, um ein bisschen frische Luft zu schnappen und ein paar Schritte fürs gute Gewissen zu machen, sondern um ein klares Zeichen zu setzen.

In Dortmund wollen Impfgegner spazieren gehen - dieses Mal wählen sie jedoch einen anderen Weg. (Symbolbild) Foto: imago images/Bihlmayerfotografie

Ein Zeichen gegen die Corona-Bestimmungen und gegen das Impfen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, soll bei der Plattform Telegram dazu aufgerufen sein. Laut dem Ankündigungstext plädieren sie für eine freie Impfentscheidung und für die Grundrechte.

Dortmund: „Spaziergänger“ wechseln die Route

Die Polizei Dortmund bestätigte der Zeitung, dass eine Demo mit insgesamt 179 Teilnehmern angekündigt worden sei. Start soll um 17.45 Uhr sein und Schluss um 22 Uhr.

In den vergangenen Wochen marschierten die „Spaziergänger“ immer um den Wallring. Doch das soll sich dieses Mal ändern. Stattdessen soll die neue Route durch das Kreuzviertel gehen. „Es geht vom Friedensplatz in Richtung Rheinische Straße, über die Möllerstraße in Richtung Kreuzstraße, weiter auf die Märkische und dann über den Südwall wieder zum Friedensplatz“, so ein Polizeisprecher gegenüber der „Ruhrnachrichten“.

Zuletzt waren viele Teilnehmer dadurch aufgefallen, dass sie einen Judenstern mit der Aufschrift „ungeimpft“ am Arm trugen. Doch dem setzte die Polizei Dortmund einen Riegel vor. Hier mehr dazu >>> (cg)