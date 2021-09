Dortmund: Schwangere Frau (29) stirbt durch Corona-Infektion – es ist nicht der erste Fall

Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Dortmund. Traurige Nachricht in Dortmund! Eine Schwangere (29) ist am Mittwoch an einer Corona-Infektion gestorben. Es ist nicht der erste Fall.

Wie die Stadt Dortmund mitteilt, starben bisher 288 Menschen an Corona. „Leider ist ein weiterer Todesfall hinzugekommen. Es handelt sich dabei um eine 29-jährige Frau, die ursächlich an Covid-19 verstorben ist.“

Dortmund: Ungeimpfte Frau stirbt an Corona

Die Frau war schwanger. Ihr Kind konnte laut Krankenhaus per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden. Das Baby lebt. Die 29-Jährige war nicht geimpft. Ob die Frau eine Vorerkrankung hatte, ist nicht bekannt.

In Dortmund ist eine Schwangerer gestorben - Sie war nicht der erste Fall. (Symbolfoto)

Es ist nicht der erste Fall in Dortmund. Bereits vor drei Wochen starb eine 25-jährige Schwangere im Klinikum. Sie wurde wegen ihrer Corona-Infektion mit Atemnot eingeliefert und war nicht vorerkrankt.

Mit einem Notkaiserschnitt gelang es den Ärzten, das Baby zu retten. Eine Impfung war für die Frau vorab wohl nicht möglich.

Corona in Dortmund – die Zahlen (Stand: 17. September):

Der Inzidenzwert liegt bei 86,3

32.770 positive Tests seit Beginn

31.226 Menschen gelten als genesen

Vollständig geimpft sind 382.292 Menschen

766.128 Impfdosen wurden verabreicht

Aktuell sind 1138 Menschen in Dortmund infiziert

1432 sind in Quarantäne

45 Personen werden stationär behandelt, 11 intensivmedizinisch, 9 werden beatmet

In Dortmund starben bisher 288 Menschen ursächlich an Corona

Weitere 118 infizierte Patienten starben aufgrund anderer Ursachen

Dortmund: Dringende Empfehlung

An diesem Freitag hat das Robert Koch-Institut die endgültige Empfehlung zur Impfung von Schwangeren veröffentlicht. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat die Empfehlung zur Impfung von Schwangeren, Stillenden und Frauen im gebärfähigen Alter herausgegeben.

Ungeimpften Schwangeren wird eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel ans Herz gelegt. Bislang war die Immunisierung nur für werdende Mütter mit besonderem Risiko empfohlen.

Auch ungeimpften Stillenden empfiehlt die Stiko eine Impfung. Außerdem rät sie „allen ungeimpften Personen im gebärfähigen Alter dringend die Impfung gegen Corona, so dass ein optimaler Schutz vor dieser Erkrankung bereits vor Eintritt einer Schwangerschaft besteht“.

