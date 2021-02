Dortmund: Corona-Schnelltests sollen kommen – diese Firma führt sie schon jetzt durch

Dortmund. Besonders die Wirtschaft setzt große Hoffnungen in sie: Corona-Schnelltests sollen schon bald für den privaten Gebrauch verkauft werden. Auch Bundesminister Jens Spahn sieht in der Einführung der Corona-Tests ein sinnvolles Mittel zur Bekämpfung der Pandemie.

Das Unternehmen „Safeline“ aus Dortmund will hierbei mit gutem Beispiel voran gehen. Seit vier Wochen kommen die Corona-Schnelltests hier bereits regelmäßig zum Einsatz.

Dortmund: Corona-Schnelltests an der Tagesordnung

Alle 90 Mitarbeiter des Unternehmens in Dortmund werden täglich vor Arbeitsbeginn auf Corona getestet bzw. testen sich sogar selbst. „Erst danach werden engere Gespräche geführt“, erklärt der Abteilungsleiter für Arbeitsschutz Kai Brunner gegenüber DERWESTEN.

---------------------------

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

---------------------------

Die „Safeline Bühning & Joswig GmbH“ verkauft unter anderem Hygiene- und Arbeitsschutz-Artikel wie FFP2-Masken an Gewerbetreibende und gilt daher als systemrelevant. Auch Corona-Schnelltests des Herstellers Lepu Medical können von anderen Unternehmern bei „Safeline“ gekauft werden.

Die rund 90 Mitarbeiter des Dortmunder Unternehmens erhalten die Corona-Schnelltests von ihrem Arbeitgeber kostenlos. Für einen ganzen Monat wurden sie von „Safeline“ ausgestattet und können die Tests so an sich selbst durchführen – nach rund 15 Minuten hat jeder Mitarbeiter sein Testergebnis vorliegen.

Safeline Bühning & Joswig GmbH: Das Unternehmen lässt täglich alle 90 Mitarbeiter auf Corona testen. Foto: Safeline Bühning & Joswig GmbH

Damit die Testung auch zuverlässig und ordnungsgemäß durchgeführt wird, wurden die Mitarbeiter im Voraus ausführlich von Hersteller Lepu Medical geschult.

Kinderleichte Durchführung: Das Dortmunder Unternehmen erklärt, wie der Corona-Schnelltest funktioniert. Foto: Safeline Bühning & Joswig GmbH

„Die Durchführung der geprüften und zertifizierten Antigentests ist kinderleicht. In Österreich machen es die Schüler bereits jeden Morgen“, betont Kai Brunner vor DERWESTEN. Für den freien Verkauf an Privatleute in Deutschland sind die Corona-Schnelltests jedoch bislang noch nicht frei gegeben.

Dortmund: Unternehmen scheut keine Kosten

Die Schnelltests für Mitarbeiter sind eine verantwortungsvolle, aber auch kostspielige Maßnahme der Dortmunder Firma. Denn ein Test kostet satte sechs Euro – bei 90 Mitarbeitern macht das also 540 Euro am Tag.

Aber: „Die Firmenschließung aufgrund eines Corona-Ausbruchs innerhalb des Unternehmens wäre für uns deutlich teurer“, erklärt Brunner gegenüber DER WESTEN.

Und die Realität gibt ihm Recht: Mittlerweile hat es bereits zwei positive Tests gegeben. Nur mit den Corona-Schnelltests konnte die Ausbreitung des Virus bei „Safeline“ verhindert werden.

Dortmund: Corona-Schnelltests bringt dem Unternehmen weitere Vorteile

Aber werden Mitarbeiter, die sich gar nicht testen lassen wollen, zu einem Schnelltest gezwungen? Der Abteilungsleiter für Arbeitsschutz erklärt: „Wir machen die Tests alle freiwillig und gerne. Niemand hatte bisher was dagegen einzuwenden.“

---------------------------

---------------------------

Ganz im Gegenteil – alle mitwirkenden Kräfte des Dortmunder Unternehmens können den Arbeitstag sogar deutlich sorgenfreier hinter sich bringen. „Wir fühlen uns einfach sicherer und das ist die Hauptsache“, erklärt Kai Brunner.

Selbst die Vereinbarung von Kundentermin seien somit wieder deutlich leichter für das Unternehmen in Dortmund. (mkx)