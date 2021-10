Dortmund: Eskalation im Kiosk! Unfassbar, was ein Kunde tat, als er auf fehlende Maske hingewiesen wurde

Dortmund. Corona-Irrsinn in Dortmund!

Am Mittwoch ist es in einem Kiosk in Dortmund-Mengede völlig eskaliert. Der Ladenbesitzer (62) hatte dabei einen Kunden nur auf dessen fehlende Maske hingewiesen. Daraufhin ist der Unbekannte ausgerastet, hat eine Bierflasche in die gefüllten Kioskregale geworfen.

Dabei sollte es aber nicht bleiben...

Dortmund: Eskalation in Kiosk! Unfassbar, was ein Kunde tat, als er DARAUF hingewiesen wird

Denn danach hat er den Inhaber schwer beleidigt – und versucht, ihn hinter der Kasse mit Tritten zu verletzen! Der 62-Jährige aus Dortmund hat sich dabei leicht verletzt, dem Schläger-Kunden ist es gelungen, unerkannt zu entkommen, bevor die Polizei eingetroffen ist.

Er soll zur Tatzeit ein Cappy auf dem Kopf und eine beigefarbene Jacke getragen haben. Laut Opfer hat der Wüterich eine leicht gebräunte Haut, ist kräftig und etwa 1,90 Meter groß.

Er hat akzentfrei Deutsch gesprochen, wird zwischen 40 und 50 Jahren geschätzt und soll laut anderer Zeugen regelmäßig im Bereich der Rigwinstraße zu sehen sein.

Die Polizei bittet unter 0231 132 7441 um Hinweise. (mg)