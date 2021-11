Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Dortmund: Mann besucht Apotheke in der Nordstadt – dann eskaliert die Situation

In einer Apotheke in der Nordstadt von Dortmund kam es zu einer schlimmen Situation.

Weil eine Apothekerin einen Kunden einer Straftat überführte, wurde der Mann aus Dortmund ihr gegenüber gewalttätig.

Dortmund: Mann betritt Apotheke in der Nordstadt und greift Apothekerin an

Gegen 12 Uhr am Samstag kam der 30-jährige Dortmunder in die Apotheke auf der Mallinckrodtstraße und hatte ein Anliegen, dass zurzeit viele Leute in die Apotheken treibt.

Er wollte sich nämlich seinen Impfausweis digitalisieren lassen. Nur gab es da ein Problem.

Dortmund: Mann will gefälschten Impfausweis digitalisieren lassen

Der Apothekerin fiel umgehend auf, dass der Impfausweis ihres Kunden nicht echt war. Sie konnte mehrere Fälschungsmerkmale an dem Dokument feststellen.

Dortmund: In der Nordstadt eskalierte die Situation in einer Apotheke. Die Polizei musste ausrücken. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Dominik Kindermann

Als sie den 30-Jährigen auf diesen Fakt ansprach, flippte dieser aus. Um seinen gefälschten Impfausweis wiederzubekommen, griff er die Frau an.

Dortmund: Angreifer vergisst Personalien in Apotheke

Erst ein Eingreifen durch einen Zeugen, der die Tat bemerkte, ließ den Mann die Flucht ergreifen. Zu blöd, dass er dabei seinen Impfausweis mit den echten Personalien in der Apotheke vergessen hatte.

Die hinzugerufene Polizei stellte das gefälschte Dokument sicher und ermittelt jetzt gegen den Mann wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Urkundenfälschung. (kk)