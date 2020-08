Dortmund: Commerzbank schießt drei Filialen – darauf müssen sich Kunden jetzt einstellen

In Dortmund schließt die Commerzbank drei Filialen. (Symbolfoto)

Schlechte Nachrichten für Commerzbank-Kunden in Dortmund: Drei Filialen in der Ruhrgebiets-Stadt werden geschlossen – und das, obwohl die Commerzbank in Dortmund durchaus beliebt ist.

Dortmund: Commerbank schließt drei Filialen – das ist der Grund

Die Commerzbank Dortmund hat ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 hinter sich. So heißt es in einer Pressemitteilung, dass die Bank rund 1.000 Dortmunder als neue Kunden gewonnen habe.

Trotzdem werden ganze drei Filialen der Bank jetzt geschlossen, berichten die „Ruhrnachrichten“.

Grund dafür ist ein verändertes Kundenverhalten durch die Corona-Krise. „Jeder dritte Kunde nutzt die digitalen Kanäle nun intensiver als vorher“, erklärt Christian Erber, Niederlassungsleiter für Privat- und Unternehmerkunden.

Dortmund: DIESE Commerzbank-Filialen sind betroffen

Auf diese Entwicklung habe man reagiert, in dem man bundesweit 200 Filialstandorte durch Zusammenlegungen bündelt.

In Dortmund werden deshalb die Commerzbank-Standorte in Hombruch, Mengede und an der Münsterstraße dicht gemacht. Diese waren ohnehin seit Mitte März wegen der Corona-Krise geschlossen.

Die drei Filialen werden mit der Hauptfiliale der Bank am Hansaplatz 2 zusammengelegt, berichten die „Ruhrnachrichten“. (kv)