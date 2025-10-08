Schüsse auf Chico’s Ferrari in Dortmund abgefeuert – Lotto-König nach Tat entsetzt

Lotto-König Chico kann es nicht fassen. Als der Multimillionär in den frühen Mittwochmorgenstunden des 8. Oktobers von einem Treffen mit einem Freund nach Hause kommt, entdeckt er auf einmal Einschusslöcher an seinem Ferrari. Der Luxuswagen war gerade frisch aus der Werkstatt gekommen.

Chico zeigt das Ausmaß in seiner Instagram-Story. Auf der Motorhaube sind mehrere Einschusslöcher zu sehen – der Dortmunder zählt neun Schüsse. Im Wagen stecken noch die Projektile. Sofort alarmiert er die Polizei und erstellt Anzeige.

Schüsse auf Chicos Ferrari

„Wer macht sowas? Ich tue niemandem etwas. Seitdem ich im Lotto gewonnen habe, versuche ich jedem zu helfen“, äußert sich der 43-Jährige entsetzt. Während der Schussabgabe befand sich Chico glücklicherweise nicht in der Nähe. Auch sonst wurde niemand verletzt.

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Dortmund tatsächlich zu einem Einsatz. Gegen 1.45 Uhr wurden die Beamten in die Lortzingstraße in die Dortmunder Nordstadt gerufen, aufgrund von Beschädigungen an einem Ferrari.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Die Polizei stellte Sachbeschädigung durch mehrere Schüsse fest – der Wagen wurden zur weiteren Spurensuche sichergestellt. Wie hoch der Schaden dotiert ist, ist noch unklar. Nun suchen die Ermittler Zeugen, die etwas zur Tat und den mutmaßlichen Tätern aussagen können. Hinweise nimmt die Polizei Dortmund unter der Rufnummer 02311327441 entgegen. Die Ermittlungen dauern weiter an.