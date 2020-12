Dortmund: Chaos im Berufsverkehr! B1 nach Lkw-Unfall länger gesperrt als gedacht

Dortmund. Lkw-Unfall in Dortmund!

In den frühen Montag-Morgenstunden ist es zu einem Lkw-Unfall auf der B1 gekommen. Für Pendler steht ein Chaos im Berufsverkehr bevor. Die B1 bleibt nämlich länger als gedacht gesperrt.

Dortmund: Lkw auf B1 kracht ungebremst gegen Baum

Gegen 2.35 Uhr ist ein Lkw auf der B1 in Dortmund, in Höhe der Höhe Gottesacker Richtung Bochum, von der Straße abgekommen, ungebremst gegen einen Baum gekracht und umgekippt. Das Fahrzeug ohne Anhänger lag daraufhin quer und musste in einer aufwendigen Maßnahme geborgen werden.

Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN berichtete, wurde der Fahrer in dem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite den Mann schließlich aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht des Aufpralls war einer der beiden Fahrzeugtanks aufgerissen. Es liefen circa 450 Liter Diesel aus. Einsatzkräfte dämmten das Auslaufen des Kraftstoffs schließlich ein.

Der völlig zerstörte Lkw wurde daraufhin wieder auf die Räder gestellt und nach einer aufwendigen Maßnahme abgeschleppt. 33 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 3 (Neuasseln), 4 (Hörde) und 8 (Eichlinghofen) sowie Kräfte des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Wie es zu dem Lkw-Unfall kam, ist bislang unklar.

Sperrung länger als gedacht

Dortmund: Der stark beschädigte Lkw versperrte die Straße. Foto: Feuerwehr Dortmund

Nach einer stundenlangen Sperrung sollte diese voraussichtlich um 10 Uhr wieder aufgehoben werden. Wie die Polizei nun allerdings mitteilte, bleiben zwei von drei Fahrspuren der B1 in Richtung Bochum, Höhe Hauptfriedhof/Stadtkrone Ost bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt. Bislang staute es sich zwischen Dortmund-Sölde und Holzwickede. Der WDR meldet aktuell vier Kilometer Stau zwischen Dortmund-Sölde und Stadtkrone Ost. Autofahrer müssen mit 20 Minuten Verzögerung rechnen.