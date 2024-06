Dortmund: Großkreutz verkauft seine Luxus-Villa – zu diesem Preis kannst du leben wie die BVB-Legende

Das Schlafzimmer-Fenster mit direktem Blick auf den Signal-Iduna-Park in Dortmund. Ein Wellness-Bereich der Extraklasse, vier Bäder und eine Top-Küche. Kevin Großkreutz hat sich in Herdecke eine Villa bauen lassen, die keine Wünsche übrig lässt.

Doch jetzt will die BVB-Legende ihre Luxus-Immobilie loswerden (mehr zu den Gründen hier >>>). Wer sich die Villa des Weltmeisters von 2014 an der Grenze zu Dortmund gönnen möchte, muss tief in die Tasche greifen, wie DER WESTEN von Immobilien-Makler Marvin Mikosch erfuhr.

Dortmund: Preis für Großkreutz-Villa enthüllt

325 Quadratmeter auf drei Etagen in exklusiver Lage auf dem Herdecker Ahlenberg, wo auch schon Jude Bellingham und Erling Haaland gewohnt haben. Das hat seinen Preis.

Stolze 2,5 Millionen Euro soll die Großkreutz-Villa nahe Dortmund kosten. Um so wie der Ex-BVB-Star zu leben, darf die Portokasse also nicht zu klein ausfallen. Marvin Mikosch baut darauf, dass Borussia Dortmund im Sommer womöglich noch den ein oder anderen Transfer tätigt. Ein Bundesliga-Profi auf Immobilien-Suche passt ganz genau in sein Beuteschema. Auch aus der direkten Nachbarschaft gibt es laut dem Immobilien-Makler bereits erste Interessenten. Und wenn das nicht klappt? Dann gibt es auch einen Plan B.

Bleibt Luxus-Villa im Großkreutz-Besitz

„Herr Großkreutz wäre auch bereit, das Haus zu vermieten“, erklärt Mikosch. Ein Schnellschuss soll es also nicht werden, auch wenn der ehemalige Borusse schon im Juli ausziehen wolle, um zu seinen Wurzeln zurückzukehren.

Denn Kevin Großkreutz zieht wieder in eine der beiden Doppelhaushälften, die er einst seinen Eltern und sich von seinen ersten BVB-Gehältern gekauft hatte. Die Gründe dafür erläutert Großkreutz zuletzt im Interview bei „Bolzplatzkind TV“.

Seine Familie habe ihn immer auf dem Weg zum Fußballprofi unterstützt. Daher habe er damals etwas zurückgeben wollen. Nach seiner Profi-Karriere zieht es den 35-Jährigen nun wieder in die Nähe seiner Eltern.