Dortmund: Bundestagsabgeordneter schäumt wegen Impfpass vor Wut – „Dieses für dumm verkaufen nervt"

Dem Bundestagsabgeordnetem Marco Bülow (Die Partei) aus Dortmund ist auf Twitter der Kragen geplatzt. Voller Wut wandte er sich mit schweren Vorwürfen an die Politik.

„Dieses für dumm verkaufen nervt hart“, so der Politiker aus Dortmund mit deutlichen Worten über die Einführung eines digitalen Impfpasses in Europa.

Dortmund: Politiker teilt aus – „Hört auf die Menschen zu verarschen“

Bereits am Donnerstagabend war klar: Bis zum Sommer soll der EU-weite Impfpass kommen. Darauf haben sich die EU-Staaten auf einem digitalen Gipfel geeinigt. Wer geimpft ist, könnte dann auch Vorteile wie Reisefreiheit genießen. Ob mit dem Impfpass allerdings tatsächlich mehr Freiheiten kommen, ist nicht endgültig beschlossen. Tourismus-Länder wie Griechenland und Zypern drängen jedoch darauf.

Für den Bundestagsabgeordneten aus Dortmund ist mit den Beschlüssen vom Donnerstag offenbar ein Knoten geplatzt – doch nicht etwa zum Positiven. Mit reichlich Wut im Bauch schrieb er via Kurznachrichtendienst Twitter: „Hört auf die Menschen zu verarschen.“

sorry, aber hört auf die Menschen zu verarschen.



Natürlich wird es den digitalen #Impfpass nicht ohne Grund geben. Sicher schafft man damit zusätzliche Klassen und natürlich geht es auch um Reisen — Marco Bülow (@marcobuelow) February 26, 2021

Natürlich werde es einen digitalen Impfpass geben und damit auch Reisefreiheit, ist sich Bülow sicher. „Man kann über vieles reden, aber dieses für dumm verkaufen nervt hart.“ Er kritisierte zudem, dass damit auch die Menschen bestraft werden würden, die sich gern impfen lassen wollten, aber aufgrund der Impf-Reihenfolge es noch nicht könnten.

-----------------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

-----------------------------------

Ob der Impfpass Freiheiten bringen wird, ist noch unklar

Was der neue Impfpass am Ende wirklich können wird, steht noch in den Sternen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wies darauf hin, dass bislang zu wenig Menschen geimpft seien, um diese Frage ernsthaft zu diskutieren. Fest steht jedoch bereits, dass es ein digitaler Ausweis werden soll, also beispielsweise per App oder QR-Code funktionieren könnte. Reisefreiheit könnte im Sommer jedoch nicht nur durch Impfung, sondern auch durch negative Corona-Tests in Zukunft wiederhergestellt werden.

Marco Bülow war lange Zeit in Dortmund für die SPD aktiv, zog für die Sozialdemokraten 2002 erstmals in den Bundestag ein. Im November 2018 folgte der Austritt. Eine Rolle damals spielte laut „Zeit“ auch sein Kampf gegen die Große Koalition sowie der Verlust von Rückhalt innerhalb der Parteilinken.

-----------------------------------

-----------------------------------

2020 schloss sich Bülow dann der Satire-Partei Die Partei an, deren prominentestes Mitglied mit Martin Sonneborn im EU-Parlament vertreten ist. Er ist damit der erste Bundestagsabgeordnete der Partei. (dav)