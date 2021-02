Dortmund: Bundespolizist geht nichtsahnend durch den Hauptbahnhof – plötzlich wird er sexuell belästigt

Am Hauptbahnhof in Dortmund passiert einem Bundespolizisten etwas Kurioses.

Dortmund. Am Montag hat sich am Hauptbahnhof in Dortmund eine skurrile Szene zugetragen. Als ein Bundespolizist durch den Bahnhof streifte, näherte sich eine junge Frau. Was dann passierte, dürfte selbst den Beamten überrascht haben.

Die Aktion der 28-Jährigen aus Dortmund blieb nicht ohne Folgen.

Dortmund: Belästigung am Hauptbahnhof

Als ein Bundespolizist am Montag gegen 16.00 Uhr den Hauptbahnhof in Dortmund durchquerte, näherte sich ihm eine 28-jährige Frau unvermittelt und schlug dem Beamten auf sein Gesäß.

Die 28-Jährige belästigte den Bundespolizisten, in dem sie ihm an sein Hinterteil griff. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Bei der daraus resultierenden Überprüfung konnte sich die alkoholisierte 28-Jährige nicht ausweisen und wurde deshalb von den Beamten mit zur Wache genommen. Auf dem Weg dorthin blieb sie immer wieder stehen und beleidigte die Bundespolizisten.

Erst als sie sich etwas beruhigte, konnte die Frau der Dortmunder Polizei übergeben werden. Ein Blutalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Laut Polizei soll die Frau keine Unbekannte sein.

Weil Trunkenheit nicht vor Strafe schützt, wurde jetzt ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung gegen die 28-Jährige eingeleitet. Die Bodycams der Bundespolizisten zeichneten den gesamten Vorfall auf. (cm)