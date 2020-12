Die Feuerwehr Dortmund sorgte an Heiligabend für Aufsehen.

Dortmund: Bürger machen Beobachtung an Kirche an Heiligabend – und sind sprachlos

Dortmund. Ungewöhnliche Szenen in Dortmund und Heiligabend!

Einige Bürger aus Dortmund haben am 24. Dezember wahrscheinlich sehr erstaunt reagiert, als sie eine ungewohnte Szene vor der Reinoldikirche entdeckten.

Dortmund: Ungewöhnliche Szenen an Heiligabend

Denn die Feuerwehr sorgte am Heilgen Abend für mächtig Aufsehen in der Innenstadt von Dortmund. Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 (Mitte) stiegen in ihre Einsatzfahrzeuge und machten sich auf den Weg zur Reinoldikirche.

Dort nahmen sie in einer Reihe mit ihren Fahrzeugen Aufstellung und schalteten das Blaulicht an. Doch es kam dabei keineswegs zu einem Einsatz. Die Rettungskräfte wollten den Menschen in Dortmund Kraft spenden.

Dortmund: Szene an Reinoldikirche weckt Aufmerksamkeit

Wie sie in einer Mitteilung erzählen, wollten sie den Bürger demonstrieren, dass sie sich auf die Einsatzkräfte auch an den Festtagen verlassen können. „Wir sind für Euch da - auch heute, am Heiligen Abend“, machten sie mit der Aktion klar.

„Die Feuerwehr Dortmund wünscht allen Bürgern/innen ein "Frohes Weihnachtsfest" und besinnliche Feiertage“, heißt es von den Rettern.

