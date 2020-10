Dortmund: Brutaler Angriff auf Stadt-Mitarbeiter – Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos der Tatverdächtigen

Dortmund. Brutaler Angriff in Dortmund!

Ende September forderte ein Stadt-Mitarbeiter drei Männer dazu auf, die Maskenpflicht einzuhalten. Daraufhin attackierten sie den Stadt-Mitarbeiter brutal. Jetzt hat die Polizei Fahndungsfotos der Tatverdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Dortmund: Männer greifen Stadt-Mitarbeiter brutal an

Am 22. September gegen 20.50 Uhr sprach der Stadt-Mitarbeiter die drei Männer im unterirdischen Bereich der Haltestelle Brunnenstraße in Dortmund an und forderte sie auf, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Polizeimeldung mit.

Das war Grund genug für die drei Unbekannten, den Mitarbeiter der Service- und Präsenzkräfte der Stadt Dortmund mit Schlägen und Tritten anzugreifen. Weiterhin schlugen sie ihm mehrmals mit einer Bierflasche auf den Kopf. Auch als der Mann zu Boden ging, machten die drei Angreifer weiter. Erst als Zeugen die Polizei riefen, flüchteten die Tatverdächtigen in östliche Richtung. Rettungskräfte brachten den Stadt-Mitarbeiter später in ein Krankenhaus.

Polizei Dortmund bittet um Hinweise

Die Polizei nahm schließlich die Ermittlungen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung auf. Nun hat das Amtsgericht Dortmund die Veröffentlichung der Fahndungsfotos veröffentlicht.

Dortmund: Kannst du Angaben zu der Tat machen? Foto: Polizei Dortmund

Kannst du Hinweise zu den Männern geben? Foto: Polizei Dortmund

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0231 132 7441 bei der Polizei zu melden. (nk)