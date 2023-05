Dortmund: Schon wieder illegales Rennen – doch diesmal überholt der Raser den Falschen

Schon wieder ein illegales Autorennen in Dortmund! Doch die wilde Fahrt war für einen 24-Jährigen schnell beendet.

Mit 130 km/h über die Ardeystraße gerast, Führerschein abgenommen, Smartphone sichergestellt und das Auto abgeschleppt: Das ist die Kurzversion eines Polizeieinsatzes am Dienstagabend (2. Mai) in Dortmund.

Dortmunder überholte Polizisten

Ein 24-Jähriger raste gegen 23.12 Uhr mit seinem Peugeot 205 über die Ardeystraße. Blöd gelaufen: Er überholte ausgerechnet einen Polizeibeamten, der privat in Richtung Brünninghausen unterwegs war. Der Polizist in zivil fuhr dem Peugeot hinterher. Der 24-Jährige fuhr weiterhin deutlich zu schnell, raste über die Straße.

Außerdem fuhr er an der Ampel Ardeystraße/Am Segen über Rot. An der Kreuzung Ardeystraße /Am Rombergpark nutze der Unbekannte die Rechtsabbiegerspur und fuhr bei Rotlicht weiter geradeaus.

Dortmund: Polizei ermittelt gegen 24-Jährigen

Doch dann fand die riskante Fahrt ein Ende: An der Hagener Straße / Zillestraße in Renninghausen konnte der Polizeibeamte den Peugeot stoppen und den Fahrer ansprechen. Dabei zeigte er seinen Dienstausweis vor. In der Zwischenzeit traf auch ein Streifenteam ein.

Die Polizei stellte den Führerschein, das Smartphone und das Auto des 24-Jährigen sicher. Das Auto wurde abgeschleppt, der Fahrer wechselte in den Fußgänger-Status über. Autofahren ist für ihn ab sofort tabu. Der Dortmunder steht unter dem Verdacht, ein verbotenes Rennen gefahren zu sein. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Das ist nicht der einzige Vorfall dieser Art, der sich in den vergangenen Tagen in Dortmund abspielte. In der Nacht zu Samstag (29. April) kam es offenbar gleich zu zwei verbotenen Rennen in Dortmund – und beide Male krachte es. Hier mehr dazu.