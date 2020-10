Dortmund: Schon wieder Brand im Westen der Stadt – Polizei ließ Verdächtige laufen

Dortmund. In der Nacht auf Sonntag hat wieder ein Keller im Westen von Dortmund gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Kellerbrand in der Nacht löschen. Drei Personen mussten ins Krankenhaus.

Die Brandserie im Westen von Dortmund will offenbar kein Ende nehmen. Dabei waren nach dem letzten Brand zwei Verdächtige gefasst. Doch die sind wieder auf freiem Fuß!

Mehr zur Brandserie im Dortmunder Norden erfährst du hier >>>

Dortmund: Erneuter Brand im Westen – Polizei äußert Verdacht

Anwohner bemerkten Sonntagnacht gegen 1.15 Uhr, wie dichter Rauch aus dem Keller ihres Mehrfamilienhauses an der Lütgendortmunder Straße nach oben stieg und riefen die Feuerwehr.

Die Feuerwehr eilte mit mehreren Löschzügen zum Brandort. (Symbolbild) Foto: imago images / Seeliger

Alle konnten sich aus dem Haus retten, bevor die Feuerwehr anrückte. Drei von ihnen mussten später wegen leichter Rauchgasvergiftungen ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Derweil brachte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist.

------------------------------------

• Mehr Nachrichten aus Dortmund:

Dortmund verwandelt sich in München: Mitten in die Innenstadt kommt dieses Restaurant

Dortmund: Schock-Fund in Dealer-Wohnung – wo er dealte, ist einfach dreist

• Top-News des Tages:

NRW: Polizei erwischt Mann mit seiner Schwiegermutter nachts auf Spielplatz – ihre Ausrede ist hanebüchen

Ikea-Kunde außer sich, weil er nicht ins Möbelhaus darf – „Absolute Frechheit“

-------------------------------------

Dortmund: Hat der Feuerteufel wieder zugeschlagen?

Die Beamten ermitteln außerdem, ob der Brand im Zusammenhang mit der Serie von Kellerbränden im Westen der Stadt im Zusammenhang steht.

Dabei hatte die Polizei am Sonntag vor zwei Wochen nach dem letzten Brand im Dortmunder Westen zwei Verdächtige (20 und 30) vorläufig festnehmen können.

Polizei Dortmund ermittelt: Verdächtige freigelassen

Das Duo wurde einem Haftrichter vorgeführt. Beide bestritten jedoch, etwas mit den Bränden zu tun zu haben. Mangels Beweisen und Haftgründen musste die Polizei sie wieder auf freien Fuß setzen. Zwei Wochen später also nun der nächste Brand in Dortmund.

+++ Corona in NRW: Neue Risikogebiete ++ Nur noch zwei Kreise bleiben verschont ++ Droht HIER jetzt der Lockdown? +++

Du hast in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges an der Lütgendortmunder Straße gesehen oder kannst Angaben zu der Brandserie in Dortmund machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0231/132-7441. (ak)