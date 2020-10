In Dortmund hat es einen Einsatz wegen eines Brandes in einem Restaurant gegeben.

Dortmund: Brand in Restaurant – als die Feuerwehr eintrifft, gibt es ein großes Problem

Dortmund. In einem Restaurant in Dortmund hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, standen die Brandbekämpfer erstmal vor einem großen Problem.

Denn die Feuerwehr Dortmund konnte nicht einfach loslegen und die Menschen aus dem Mehrfamilienhaus, in dem das Restaurant ist, evakuieren.

Feuerwehr Dortmund hat bei Evakuierung mit Problemen zu kämpfen

Das Problem: Da direkt vor dem Haus die Straßenbahn entlangfährt, sind dort auch Stromleitungen verlegt.

Und diese waren der Feuerwehr Dortmund bei der Nutzung eines Drehleiterwagens im Weg.

Feuerwehreinsatz in Dortmund: Strom musste zunächst abgestellt werden

Die Stadtwerke mussten zunächst den Strom abstellen, was auch dazu führte, dass die Straßenbahnen in den östlichen Stadtteilen für rund zwei Stunden liegen blieben.

Foto: Funke Foto Services

Die Feuerwehr konnte am Ende trotz der widrigen Umstände alle Bewohner des Hauses evakuieren.

Dortmund: Mensch sprang Brandbekämpfern aus Restaurant entgegen

Eine Kuriosität hatte es noch gegeben: Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen und den Brandort betreten wollten, sprang ihnen ein Mensch entgegen. Ob er versucht hatte, den Brand zu löschen oder was anderes in dem Restaurant suchte, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun. (fb)