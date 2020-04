Die Feuerwehr Dortmund musste am Sonntag einen Brand am Borsigplatz löschen.

Dortmund: Brand am Borsigplatz! Feuerwehr macht gefährliche Entdeckung – und zieht sofort Konsequenzen

Dortmund. Dramatischer Brand in Dortmund am Montagnachmittag! Nach einem Notruf gegen 14.45 Uhr eilten die Einsatzkräfte zu einem Brand in der Nähe des Borsigplatzes.

Als die Feuerwehr Dortmund am Einsatzort an der Brackeler Straße eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock. Die gesamte Einrichtung stand in Flammen. Es war Eile geboten. Denn das Feuer drohte auf weitere Wohnungen überzugreifen.

Feuer am Borsigplatz in Dortmund – Feuerwehr stürmt Brandhaus

Sofort drangen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Mehrfamilienhaus ein. Gleichzeitig bekämpfte die Feuerwehr die Flammen von außen.

So konnten die Rettungskräfte verhindern, dass sich der Brand weiter ausdehnt. Doch damit war die Gefahr noch nicht gebannt.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

Gelsenkirchen: Entsetzliche Tat auf Friedhof! Unfassbar, was ein Mann hier gemacht hat

Dortmund: Frau will umziehen – sie ahnt nicht, was ihr am neuen Ort blüht

• Top-News des Tages:

Coronavirus: Angela Merkel spricht zur Nation ++ Vorerst keine Atemschutz-Pflicht ++ Lockerung des Shutdowns kommt schrittweise

Corona in NRW: 302 Tote in NRW ++ Drei Stationen im Bergmannsheil in Bochum isoliert ++ Mitarbeiter positiv getestet

-------------------------------------

Feuerwehr macht gefährliche Entdeckung

Wegen der enormen Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr nicht ausschließen, dass Wohnungen selbst in den angrenzenden Häusern verraucht waren.

++ Entsetzliche Corona-Aktion! Mann betritt Lidl in NRW – was er dort tut, ist einfach widerlich ++

Die Feuerwehr kontrollierte das äußerst sorgfältig und stellte außerdem fest, dass die Stromleitungen im Gebäude schwer beschädigt wurden. Deshalb musste der Strom im gesamten Gebäude abgestellt werden.

Wohnung unbewohnbar

Immerhin: Bei dem schweren Brand trug zum Glück keiner der Bewohner Verletzungen davon. Die Wohnung im zweiten Stock ist jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar.

++ NRW: Schreckliche Tragödie! Kleiner Junge (3) leblos in Gartenteich gefunden ++

Die Feuerwehr war mit 35 Rettungskräften vor Ort und übergab die Einsatzstelle nach erfolgreicher Arbeit an die Polizei. Die muss nun die Brandursache ermitteln. (ak)