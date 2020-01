Dortmund: Live-Ticker zur Bomben-Evakuierung im Klinikviertel – DAVOR haben Anwohner jetzt Angst

Dortmund. Ausnahmezustand am Wochenende in Dortmund. Wegen Bomben-Verdachts steht die Stadt vor einer gewaltigen logistischen Herausforderung. Gleich vier Bomben werden im Klinikviertel vermutet. Am Sonntag sollen die Bomben entschärft werden.

Deshalb müssen viele Anwohner ihre Häuser in Dortmund verlassen. Schon am Samstag wurden die Städtischen Kliniken und die Johannes-Klinik evakuiert werden. Am Sonntag müssen 14.000 Anwohner raus aus ihren Häusern.

Wir halten dich über alle aktuellen Entwicklungen im Live-Ticker auf dem Laufenden:

Bomben-Entschärfung in Dortmund: Hauptbahnhof teilweise gesperrt

09.07 Uhr: Auch der Haupteingang des Dortmunder Hauptbahnhofes ist mittlerweile gesperrt. Die Gleise sind jetzt nur noch über den Hintereingang (Nordeingang) zu erreichen.

Davor haben Anwohner Angst

8.46 Uhr: Damit Einbrecher allerdings kein leichtes Spiel haben, ist die Polizei Dortmund am Sonntag mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Um das Eigentum der Dortmunder zu schützen setzt die Polizei zusätzliche Kameras sowie mehrere Drohnen ein. „Verdächtige Personen werden observiert und notfalls durch Einsatzkräfte kontrolliert“, verspricht die Polizei. Im Notfall will die Polizei sogar auf einen Hubschrauber zurückgreifen.

Sonntag, 12.Januar, 08.15 Uhr: Seit 15 Minuten sollen alle Anwohner im Evakuierungsradius ihre Wohnungen verlassen haben. Die Einsatzkräfte werden nun prüfen, ob auch wirklich alle Menschen der Anordnung nachgekommen sind. Die von langer Hand geplante Evakuierung bereitet vielen Betroffenen Angst. In den Sozialen Netzwerken teilen die Dortmunder ihre Sorge: Was, wenn Einbrecher die leergefegten Straßen nutzen, um unerkannt in Wohnungen zu gelangen?

Hauptbahnhof wird gesperrt!

20 Uhr: Sechs Containerwände stehen jetzt auch im Umfeld der beiden Krankenhäuser, teilt die Stadt Dortmund mit. Die Container sind mit tonnenschweren Betongewichten beladen.

15.02 Uhr: Die Vorsichtsmaßnahmen vor der Entschärfung der Bomben am Sonntag sind enorm. Vorsorglich werden an verschiedenen Stellen tonnenschwere Containerwände installiert. Die so genannten „Wirkungsdämpfungsmaßnahmen“ werden in der Beurhausstraße, Alexanderstraße, Luisenstraße, Johannnesstraße und Josephstraße getroffen:

14.25 Uhr: Nicht jeder Anwohner ist in der Lage, seine Wohnung eigenständig zu verlassen. Wer für gehbehinderte oder bettlägerige Personen einen Krankentransport anmelden möchte, kann dies noch bis heute um 19 Uhr beim Ordnungsamt tun. Die Nummer lautet: 0231 / 50-28888.

13.59 Uhr: Auch der Dortmunder Hauptbahnhof liegt innerhalb des Evakuierungsradius. Ab Sonntagmorgen um 8 Uhr kann der Bahnhof nur noch über den Nordeingang und nicht mehr über den Haupteingang betreten werden. Ab dem Zeitpunkt der Entschärfung muss dann der komplette Bahnhof gesperrt werden. Die Sperrung der wichtigen Verkehrsader im Ruhrgebiet hat dann auch Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Bomben-Entschärfung mit Auswirkung auf Nahverkehr

13.26 Uhr: Um die Nord-Süd-Achse in Dortmund zu verbinden setzt DSW21 einen Schienenersatzverkehr im 10-Minuten-Takt ein.

Die Gelenkbusse fahren dazwischen die Haltestellen "Schützenstraße (Nachtexpress-Haltestelle)", "Kirchenstraße (Nachtexpress-Haltestelle)", "DO-Hbf Nord", "Brügmannplatz (Nachtexpress-Haltestelle)", "Ostentor (Ersatzhaltestelle)" und "Heiliger Weg (Nachtexpress-Haltestelle)" an. Weitere Infos hier >>>

Diese Route fährt der Schienenersatzverkehr während der Entschärfung am Sonntag. Foto: Stadt Dortmund

13.18 Uhr: Nicht nur Autofahrer sind von den Maßnahmen betroffen. Morgen kommt es auch im öffentlichen Nahverkehr zu erheblichen Einschränkungen. Vor allem im Stadtbahn-Bereich:

Die Stadtbahn-Linie U41 fährt nur noch zwischen Hörde und der Haltestelle "Märkische Straße" sowie zwischen Brambauer und der Haltestelle "DO-Hbf".

fährt nur noch zwischen Hörde und der Haltestelle "Märkische Straße" sowie zwischen Brambauer und der Haltestelle "DO-Hbf". Die U42 fährt nur noch zwischen Hombruch und der Haltestelle "Theodor-Fliedner-Heim" sowie zwischen Grevel und der Haltestelle "Brügmannplatz".

fährt nur noch zwischen Hombruch und der Haltestelle "Theodor-Fliedner-Heim" sowie zwischen Grevel und der Haltestelle "Brügmannplatz". Die U43 fährt nur zwischen Wickede und der Haltestelle "Ostentor", im übrigen Streckenabschnitt finden keine Fahrten statt.

fährt nur zwischen Wickede und der Haltestelle "Ostentor", im übrigen Streckenabschnitt finden keine Fahrten statt. Die U44 fährt lediglich zwischen Marten und der Haltestelle "Wittener Straße", im übrigen Streckenabschnitt werden ebenfalls keine Fahrten durchgeführt.

fährt lediglich zwischen Marten und der Haltestelle "Wittener Straße", im übrigen Streckenabschnitt werden ebenfalls keine Fahrten durchgeführt. Die U47 fährt nur zwischen Aplerbeck und der Haltestelle "Märkische Straße" sowie zwischen Westerfilde und der Haltestelle "Hafen".

fährt nur zwischen Aplerbeck und der Haltestelle "Märkische Straße" sowie zwischen Westerfilde und der Haltestelle "Hafen". Auf den Linien U45, U46 und U49 wird der Betrieb komplett eingestellt.

Autofahrer missachten Sperrung

12.32 Uhr: Insgesamt 15 Autos mussten rund um das Johannes-Klinikum in Dortmund abgeschleppt werden. Danach war der Bereich für den Patientenabtransport fristgerecht autofrei.

11.30 Uhr: Trotz der Sperrung haben nach Angaben der Stadt Dortmund noch einige Autofahrer versucht, in den Bereich um die Klinik herum zu fahren. Die Stadt appelliert an alle Autofahrer: „Es ist keine Einfahrt mehr in einige Straßen rund um die Kliniken möglich.“

Eine Karte zeigt, welche Regeln rund um die Kliniken gelten:

Eine Karte zeigt, woran sich die Autofahrer am Wochenende in Dortmund zu halten haben. Foto: Stadt Dortmund

10.56 Uhr: Alle betroffenen Anwohner wurden über Flugblätter von der Evakuierung am Sonntag in Kenntnis gesetzt. Sie müssen sich möglicherweise darauf einstellen, auch über Nacht nicht in ihre Wohnungen zurückkehren zu können. Wer am Sonntag nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, dem steht unter anderem eine Betreuungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst zur Verfügung.

09.54 Uhr: Nicht alle Patienten der Städtischen Kliniken müssen evakuiert werden. Denn es konnten Bereiche im Klinikum Mitte ausgemacht werden, die bei der Umsetzung einer Bombe nicht betroffen wären: „In diese sicheren Räume werden z.B. Intensiv-Patienten und Frühchen gebracht“, erklärt Baudezernent Arnulf Rybicki.

Gewaltige Evakuierungsaktion startet

09.34 Uhr: Die Stadt versucht die logistische Herausforderung zu entzerren. Deshalb werden die Patienten aus den betroffenen Kliniken bereits am Samstag wegtransportiert. Auf dem Friedensplatz sammeln sich am Morgen die Einsatzkräfte, die für die Patiententransporte zuständig sind.

So sieht es gerade auf dem Friedensplatz #Dortmund aus. Die Rettungskräfte sind bereit für die Krankentransporte. Alle Infos zur Evakuierungs-Aktion findet ihr hier:

08.11 Uhr: Schon seit gestern ist die Durchfahrt in einige Straßen rund um die Kliniken gesperrt. Der Grund: Die Wege für die notwendigen Patiententransporte sollen frei bleiben.

Auch ein Halteverbot gilt für folgende Straßen von Freitag bis Montag:

Beurhausstraße auf der gesamten Länge

Alexanderstraße auf der gesamten Länge

Humboldtstraße von der Beurhausstraße bis Lange Straße

Josephstraße von Hiltropwall bis Humboldtstraße

Amalienstraße von Wilhelmstraße bis Langestraße

Wilhelmstraße von Beurhausstraße bis Humboldtstraße

Johannestraße von Hiltropwall bis Beurhausstraße

Das ist der Evakuierungsradius in Dortmund

Samstag, 11. Januar: 07.16 Uhr: Nach Angaben der Stadt liegen die Bombenverdachtspunkte an der Beurhausstraße, der Luisenstraße und im Kreuzungsbereich Rheinische Straße und Westentor. Außerdem gibt es einen weiteren Bombenverdacht im Gartenbereich des St. Johannes-Hospitals. Auch hier soll der Kampfmittelräumdienst am Sonntag aktiv werden.

Hier müssen Anwohner am Sonntag bis 8 Uhr morgens ihre Häuser verlassen:

Das ist der Evakuierungsradius am Sonntag in Dortmund. Foto: Stadt Dortmund

