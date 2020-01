Dortmund: Bomben-Evakuierung im Klinikviertel – Maßnahmen laufen an!

Dortmund. Die Stadt Dortmund steht am Wochenende vor einer gewaltigen logistischen Herausforderung. Gleich vier Bomben werden im Klinikviertel vermutet. Am Sonntag sollen die Verdachtspunkte überprüft werden.

Deshalb müssen 14.000 Anwohner ihre Häuser in Dortmund verlassen. Schon am Samstag werden die Städtischen Kliniken und die Johannes-Klinik evakuiert werden.

Wir halten dich über alle aktuellen Entwicklungen im Live-Blog auf dem Laufenden:

Bombenverdacht in Dortmund: Gewaltige Evakuierungsaktion startet

10.56 Uhr: Alle betroffenen Anwohner wurden über Flugblätter von der Evakuierung am Sonntag in Kenntnis gesetzt. Sie müssen sich möglicherweise darauf einstellen, auch über Nacht nicht in ihre Wohnungen zurückkehren zu können. Wer am Sonntag nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen kann, dem steht unter anderem eine Betreuungsstelle in der Gesamtschule Scharnhorst zur Verfügung.

09.54 Uhr: Nicht alle Patienten der Städtischen Kliniken müssen evakuiert werden. Denn es konnten Bereiche im Klinikum Mitte ausgemacht werden, die bei der Umsetzung einer Bombe nicht betroffen wären: „In diese sicheren Räume werden z.B. Intensiv-Patienten und Frühchen gebracht“, erklärt Baudezernent Arnulf Rybicki.

09.34 Uhr: Die Stadt versucht die logistische Herausforderung zu entzerren. Deshalb werden die Patienten aus den betroffenen Kliniken bereits am Samstag wegtransportiert. Auf dem Friedensplatz sammeln sich am Morgen die Einsatzkräfte, die für die Patiententransporte zuständig sind.

08.11 Uhr: Schon seit gestern ist die Durchfahrt in einige Straßen rund um die Kliniken gesperrt. Der Grund: Die Wege für die notwendigen Patiententransporte sollen frei bleiben.

Auch ein Halteverbot gilt für folgende Straßen von Freitag bis Montag:

Beurhausstraße auf der gesamten Länge

Alexanderstraße auf der gesamten Länge

Humboldtstraße von der Beurhausstraße bis Lange Straße

Josephstraße von Hiltropwall bis Humboldtstraße

Amalienstraße von Wilhelmstraße bis Langestraße

Wilhelmstraße von Beurhausstraße bis Humboldtstraße

Johannestraße von Hiltropwall bis Beurhausstraße

Das ist der Evakuierungsradius in Dortmund

Samstag, 11. Januar: 07.16 Uhr: Nach Angaben der Stadt liegen die Bombenverdachtspunkte an der Beurhausstraße, der Luisenstraße und im Kreuzungsbereich Rheinische Straße und Westentor. Außerdem gibt es einen weiteren Bombenverdacht im Gartenbereich des St. Johannes-Hospitals. Auch hier soll der Kampfmittelräumdienst am Sonntag aktiv werden.

Hier müssen Anwohner am Sonntag ihre Häuser verlassen:

Das ist der Evakuierungsradius am Sonntag in Dortmund. Foto: Stadt Dortmund

