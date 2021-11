Dortmund: ABC-Alarm in Café! Großer Einsatz der Feuerwehr ++ Einsatzkräfte untersuchen verdächtige Substanz und können Entwarnung geben

In einem Cafe in Dortmund-Bodelschwingh gab es am Freitagmorgen einen ABC-Alarm.

Große Aufregung in Dortmund!

In einem Café in Dortmund wurde am Freitagmorgen eine zunächst unbekannte chemische Substanz entdeckt. Im Stadtteil Bodelschwingh war daher die Feuerwehr in ABC-Schutzanzügen im Einsatz.

Dortmund: ABC-Alarm in Bodelschwingh

In das Café war zuvor eingebrochen worden. Als die Inhaber beim Betreten ihres Cafés am Morgen einen beißenden Geruch wahrnahmen, riefen sie sofort die Feuerwehr.

Zunächst entnahmen die Einsatzkräfte Proben der Substanz, um den Stoff genau bestimmen zu können. Die Feuerwehr Dortmund sperrte das Gelände rund um das Cafe weiträumig. Zudem bauten die Einsatzkräfte einen großen Dekontaminationsplatz auf, in dem die Feuerwehrleute sich reinigen und umziehen.

Schnell stellte sich heraus: Bei der untersuchten Substanz handelte es sich lediglich um Reinigungsmittel. Somit konnten die Einsatzkräfte genauso zügig wieder abrücken wie sie angerückt waren. (dhe)

---------------------

---------------------

Dortmund: Polizei zu Ekel-Auto gerufen

Auch die Dortmunder Polizei hatte in dieser Woche einen ungewöhnlichen Einsatz. Am Donnerstagnachmittag (11. November) wurde die Polizei in die westliche Innenstadt gerufen. Dort stehe ein verwahrlostes Auto, hatte eine Anwohnerin gemeldet.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren sie sprachlos. Sie fanden einen Wagen vor, der in seinem Innenraum komplett voller Müll war. Kleidung, Dreck, Bierflaschen, Toilettenpapier und sogar ein Schoko-Osterhase - das völlig verwahrloste Messi-Auto auf einem Parkplatz in der westlichen Dortmunder Innenstadt muss für die Anwohner schon länger ein Dorn im Auge gewesen sein.

Aus dem Auto drang ein bestialischer Gestank. Außerdem waren Scheiben des Wagens eingeschlagen. Immerhin: Der Verdacht, dass unter einem Berg von Kleidung und Müll womöglich auch noch ein Mensch liegen könnte, bestätigte sich jedenfalls nicht (hier Fotos des Ekel-Autos).