Dortmund/Bochum: Wichtiges Autobahnkreuz gesperrt – hier alle Infos für Pendler!

Große Sperrung in Dortmund und Bochum!

Am Mittwoch müssen Pendler, die über Dortmund fahren, einen Umweg nehmen. Es kommt zu Sperrungen im Dreieck Dortmund/Witten und in der Anschlussstelle Bochum-Altenbochum.

Dortmund/Bochum: Diese Stellen musst du umfahren

Grund: Bäume müssen gefällt werden. Die könnten nämlich den Verkehr gefährden.

Deswegen wird die Verbindungsfahrbahn von der A45 in Fahrtrichtung Hagen auf die A44 in Fahrtrichtung Bochum am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr gesperrt.

Auch in der Ausfahrt Bochum-Altenbochum an der A448 in Fahrtrichtung Bochum müssen Bäume gefällt werden. Deswegen wird auch hier die Ausfahrt am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr gesperrt. (ldi)