Dortmund: Bluttat! Junge Frau ohne Maske angesprochen – dann wird es brutal

Dortmund. Am Samstag ereignete sich am helllichten Tag ein erschreckender Angriff in der Innenstadt in Dortmund.

In den Vorfall waren eine junge Frau und ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Dortmund involviert. Die „Ruhr Nachrichten“ berichteten von der gefährlichen Situation.

Dortmund: Kontrolle führte zu erschütternden Angriff

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes führte eine Schwerpunktkontrolle auf dem Westenhellweg in Dortmunds Innenstadt durch.

Als er eine 19-Jährige dazu aufforderte eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, eskalierte die Situation. Der Polizei zufolge habe die junge Frau direkt feindselig reagiert und weigerte sich der Aufforderung des Beamten nachzukommen.

--------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

--------------------

Dann kam es zu der unglaublichen Tat. Mitten in der Einkaufspassage zückte die Maskenverweigerin ein Küchenmesser, mit dem sie den Mitarbeiter des Ordnungsamtes angriff.

Mitten in der Dortmunder Innenstadt griff die 19-Jährige einen Beamten mit dem Messer an. Foto: imago images / Cord

Dieser konnte sich aus der brenzligen Situation retten, indem er die Frau entwaffnete. Kurz darauf traf die Polizei ein. Bei ihrer Festnahme habe die 19-Jährige weiterhin aggressiven Widerstand geleistet, heißt es in dem Artikel der „Ruhr Nachrichten“.

Heftige Konsequenzen für Täterin

Weil sie einen verwirrten Eindruck auf die Polizisten machte, wurde sie in eine psychiatrischen Begutachtung gebracht.

----------------------

--------------------

Bis auf einen Schock wurde der Beamte des Ordnungsamtes nur leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. (neb)