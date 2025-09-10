Blindgänger in Dortmund! A2 wird komplett gesperrt ++ Entschärfung noch heute

Ein Blindgänger wurde in Dortmund entdeckt. Die 250-Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Nachmittag im Bereich Kaiserkamp und Kümper Heide entdeckt.

Der britische Brocken wird noch heute (10. September) entschärft – und zwar vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Arnsberg.

Bombenentschärfung in Dortmund – A2 komplett gesperrt

Die Stadt Dortmund informiert, dass das Gebiet im Radius von 250 Metern um den Fund evakuiert wird. Die Maßnahmen starten bereits um 18 Uhr. Betroffen sind zwar nur 80 Anwohner, allerdings muss auch die Autobahn A2 vollgesperrt werden. Zwischen Dortmund-Nordost und Lünen-Süd ist dann erst einmal kein Durchkommen mehr – in beiden Richtungen.

Radiusgebiet der Bombenentschärfung in Dortmund. Foto: Stadt Dortmund

Wie der Einsatzleiter des Kampfmittelräumdienstes vor Ort gegenüber den „Ruhrnachrichten“ mitteilte, könnte die Sperrung der A2 gegen 19.30 Uhr starten. Die Warn-App NINA und wir werden über den Fortlauf der Entschärfung informieren.

