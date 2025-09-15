Fahrgast macht Foto von Taxifahrer in Dortmund – danach eskaliert es

Was mit einem Foto begann, eskalierte so sehr, dass ein Polizeibeamter ins Krankenhaus musste. Am frühen Sonntagmorgen (14. September) beobachteten Beamte der Polizei Dortmund einen Streit zwischen einem Taxifahrer und einem Fahrgast – der Gast hatte ungefragt ein Foto von dem Taxifahrer gemacht.

Am Hauptbahnhof in Dortmund schoss ein Fahrgast ein Foto von dem Taxifahrer, worauf die beiden lauthals in einen Streit gerieten. Gegen 2.15 Uhr bemerkten Beamte, die sich am Hauptbahnhof befanden, die Auseinandersetzung und gingen dazwischen. Der Versuch, den Konflikt zu schlichten, scheiterte jedoch – und der Fahrgast ging auf die Beamten los.

Tatverdächtige biss Beamten in den Finger

Der Fahrgast attackierte die Beamten der Polizei Dortmund mit Schlägen und Tritten. Die Polizisten schafften es jedoch, den Mann zu Boden zu bringen und fesselten seine Hände und Füße. Der Mann ergab sich jedoch nicht wehrlos und spuckte die Beamten an. Einen der Polizisten biss er sogar in den Mittelfinger der linken Hand. Die Wunde des Polizisten musste im Krankenhaus versorgt werden.

Die Beamten reagierten sofort und zogen dem Mann eine Spuckschutzhaube an, um sich vor weiteren Angriffen zu schützen. Der Mann wurde zu einer Wache der Polizei Dortmund gebracht. Doch auch auf dem Weg wehrte sich der Tatverdächtige immens. Er beleidigte die Beamten und versuchte, sich zu befreien. Als er nach den Beamten trat, verletzte er sich am Knie.

Polizei Dortmund ermittelt wegen Angriffs auf Beamte

Erst dann beruhigte er sich endlich. Ein Rettungssanitäter wurde herbeigerufen, der die Wunde des Mannes versorgte. Als die Beamten der Polizei Dortmund den Mann über seine Rechte aufklärten, verkündete der Tatverdächtige, dass er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen würde. In der Wache wurden seine persönlichen Daten aufgenommen.

Da der Mann sich mittlerweile kooperativ verhielt und scheinbar beruhigt hatte, wollten die Beamten ihn entlassen. Doch bevor er die Wache verließ, explodierte der Mann erneut – und das ohne jegliche Provokation. Erneut griff er die Beamten der Polizei Dortmund an und wieder überwältigten die Beamten den aggressiven Mann. Als er zu Boden gebracht wurde, öffnete sich seine zuvor versorgte Wunde am Knie.

Angesichts seines Verhaltens beschlossen die Beamten, den Mann vorerst in Gewahrsam zu halten. Seine Wunde wurde in einem Krankenhaus versorgt. Jetzt ermittelt die Polizei Dortmund wegen Beleidigung, Widerstandes gegen und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte – und all das wegen eines Fotos.