Dortmund: Bill und Tom Kaulitz lästern über Ruhrpott-Stadt – für BVB-Profis haben sie nur Mitleid übrig

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Dortmund. Es ist die große Überraschung beim „Red Bull Soundclash“ in Dortmund gewesen.

Dort stand am 20. Mai in der Westfalenhalle überraschenderweise die Band Tokio Hotel auf der Bühne. Nach ihrem Geheimauftritt im Ruhrpott ließen Bill und Tom Kaulitz kaum ein gutes Haar an Dortmund.

Dortmund: Bill und Tom Kaulitz lästern über Ruhrpott-Stadt

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ ließen die Zwillinge ihren Auftritt Revue passieren. An den Fans im Publikum hatten die Musiker, die mittlerweile in Los Angeles wohnen, nichts zu meckern: „Die Stimmung war unfassbar.“

Doch von der Stadt an sich schienen die beiden alles andere als begeistert zu sein. Man müsse festhalten, dass Dortmund „rein architektonisch betrachtet jetzt nicht die schönste Stadt ist, wahrscheinlich“, äußerte sich Tom Kaulitz zunächst recht vorsichtig.

Dortmund bekommt von Bill und Tom Kaulitz sein Fett weg. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Tom Kaulitz äußert Mitleid für Profis von Borussia Dortmund

Sein Bruder Bill erinnert ihn dann daran, was er bei der gemeinsamen Autofahrt durch Dortmund gesagt haben soll: „Weißt du Bill, jetzt musst du dir ja vorstellen: Du bist ein Profispieler aus einem anderen Land und wirst dann eingekauft für den Fußballverein in Dortmund. Und dann kommst du hier an, guckst aus dem Fenster und denkst: ‚Wow, hier wohne ich jetzt‘.“

Tom Kaulitz führt den Gedanken voller Mitleid für die BVB-Profis fort: „Die kommen ja teilweise aus schönen Städten und schönen Ländern, und dann sind die natürlich da in Dortmund.“

An den Leuten aus Dortmund habe er gar nichts zu meckern - im Gegenteil. Aber obwohl der Ehemann von Heidi Klum zugibt, womöglich noch nicht in den „richtigen“ Ecken der Stadt gewesen zu sein, bezweifelt er dass es „geile Wohnungen“ in Dortmund geben könne.

Tom Kaulitz verheimlicht Aussagen seines Bruders

Harte Worte! Doch noch härter war offenbar das Urteil von Bill Kaulitz über die Ruhrpott-Stadt: „Was du über Dortmund gesagt hast, das will ich gar nicht wiederholen“, so Tom.

Ihren Auftritt werden die beiden dennoch nach eigener Aussage in guter Erinnerung behalten - vor allem wegen der Leute. Sie selbst seien Ruhrpott-typisch mit offenen Armen empfangen worden. „Ich glaube: Spaß haben kann man da auf jeden Fall“, fasst Tom Kaulitz versöhnend zusammen.

Dortmund wird also vielleicht nicht das nächste Los Angeles für die Kaulitz-Zwillinge - bleibt ihnen aber vielleicht hier und da noch eine (Konzert-)Reise wert.

