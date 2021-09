Dortmund: Klima-Aktivistin (19) bricht nach über zwei Wochen Hungerstreik zusammen – „junges Leben nicht aufs Spiel zu setzen“

Lina Eichler (links) aus Dortmund und Mephisto stehen vor einem Camp in der Nähe des Reichstagsgebäudes. Am Samstag brach die 19-Jährige Lina zusammen.

Dortmund. 20 Tage lang hat Lina Eichler aus Dortmund nichts gegessen. Die 19-Jährige veranstaltet mit anderen Teilnehmern einen Hungerstreik vor dem Reichstagsgebäude in Berlin – für das Klima. Nun ist die Dortmunderin zusammengebrochen.

Mit der Aktion wollen die sechs jungen Umweltschützer aus Dortmund und ganz Deutschland ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock erreichen. Seit dem 30. August campieren sie dort und hungern.

Dortmund: „Sind voller Sorge um die Gesundheit von Lina“

Am Samstagmorgen brach Lina Eichler dann zusammen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in die Charité eingeliefert. „Wir sind voller Sorge um die Gesundheit von Lina und den anderen und müssen verzweifelt mit ansehen, wie die Politik die Augen verschließt – vor dem Zustand der Hungerstreikenden und vor dem unseres Planeten“, schreiben die Aktivisten.

Heute, am Morgen des 20 Tages im Hungerstreik ist Lina im Camp zusammengebrochen. Sie wurde mit dem RTW in die Charité gebracht. 1/2 pic.twitter.com/EBHiCc2Evj — Hungerstreik der letzten Generation ☀️ (@hungerstreik21) September 18, 2021

Ein Arzt gab dem 27-jährigen Jacob Heinze aus Hamburg am Samstag außerdem den dringenden Rat sich ebenfalls ins Krankenhaus in Behandlung zu begeben, so Sprecherin Hannah Lübbert.

Gegen 15 Uhr posteten die Aktivisten bei Twitter dann, dass auch Jacob zusammengebrochen ist. Er musste ebenfalls behandelt werden. „Auch Jacob musste soeben ein erneutes Mal in die Klinik eingeliefert werden. Die Lage im Hungerstreik Camp spitzt sich zu!“, schreibt die Organisation „Hungerstreik der letzten Generation“ in den sozialen Medien. Bereits am Dienstag war er in einer Klinik gebracht worden, fastete danach aber weiter.

Ob Lina aus Dortmund und Jacob aus Hamburg ihren Hungerstreik danach fortsetzen wollen, ist noch unklar. Die vier weiteren Aktivisten halten an ihrem Vorhaben fest.

Auch Jacob musste soeben ein erneutes mal in die Klinik eingeliefert werden. Die Lage im Hungerstreik Camp spitzt sich zu! pic.twitter.com/9CR2KlaFau — Hungerstreik der letzten Generation ☀️ (@hungerstreik21) September 18, 2021

Dortmund: Das fordern die Aktivisten

Die Gruppe hatte am 30. August mit einem unbefristeten Hungerstreik begonnen. Ihr Ziel neben dem Gespräch mit den Kanzler-Kandidaten: Die Einsetzung eines Bürgerrats, der der Politik Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz vorgeben soll.

Laschet, Scholz und Baerbock haben die Streikenden bereits aufgefordert, ihre Aktion abzubrechen. Dann seien sie zu Gesprächen bereit, allerdings nach der Bundestagswahl – einzeln und nicht öffentlich.

Auch Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace hatten die Klimaschützer gebeten, ihren Hungerstreik zu beenden. Man teile das Anliegen, appelliere aber aus Sorge um Gesundheit und Wohlergehen, „junges Leben nicht aufs Spiel zu setzen“. (ldi/dpa)