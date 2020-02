Dortmund: Beliebtes Festival abgesagt – Fans sind mega enttäuscht

Dortmund Olé, Juicy Beats, Pollerwiesen und Ruhr Reggae Summer – Dortmund wird für Musikfans im Sommer immer ein echtes Eldorado. Doch die Vorfreude auf den Festivalsommer bekam am Montag einen herben Dämpfer.

Denn das beliebte Festival Ruhr Reggae Summer steht in Dortmund vor dem Aus. Fans und Veranstalter sind entsetzt, stand doch das Line-Up schon fest, auch der Ticketverkauf war schon lange gestartet. Dann flatterte von der Stadt eine überraschende Nachricht ins Haus.

Dortmund: Beliebtes Festival abgesagt

„Traurige Neuigkeiten – wir müssen das Ruhr Reggae Summer 2020 in Dortmund absagen!“, wendet sich ein Organisator des Reggae Festivals auf Facebook an die Fan-Gemeinde. Schon in den ersten Sätzen wird deutlich: Hier steckt eine Menge Wut im Bauch.

Zwischen dem 11. und 13. Juni hätte der Revierpark Wischlingen in Dortmund eigentlich wieder in eine große Bühne für „3 Days of Love, Peace and Music“ verwandelt werden. Im vergangenen Jahr feierten noch etwa 8000 Zuschauer auf dem Festival, auf dem sich auch immer wieder internationale Reggae-Größen die Ehre geben. Doch statt fetten Bässen und schwingenden Vibes gibt es dieses Jahr lediglich dröhnende Bagger.

„Die zuständige Stelle der Stadt hat uns völlig überraschend am letzten Freitag, dem 7. Februar, die Zusage für den Revierpark in Wischlingen entzogen“ fährt der Organisator enttäuscht fort. Es sei ein „Riesen-Schock“, eigentlich habe man am Wochenende das komplette Line-Up präsentieren wollen. Doch Baumaßnahmen, die intensiver ausfallen würden, als geplant, hätten die Absage notwendig gemacht.

Schlechte Aussicht für 2021

Der Umzug an einen anderen Standort im Ruhrgebiet sei aufgrund des geringen Zeitpuffers so gut wie unmöglich. Besonders bitter für die Reggae-Fans: Auch für das nächste Jahr sieht es schwarz aus. Laut dem Ruhr-Reggae-Summer-Sprecher habe die Stadt angekündigt, die Zusammenarbeit auch 2021 nicht fortsetzen zu können.

„Wir müssen nicht nur euch enttäuschen, sondern auch den Künstlern, den Technikern und all unseren Mitarbeitern absagen“, so der Sprecher, der angibt: „Der Zeitpunkt der Absage hat uns genauso überrascht wie euch.“

Tickets für das Festival in Dortmund sollen nun zurückerstattet werden. Alternativ können die Dortmund-Tickets auch gegen Tickets für das Ruhr Reggae Summer in Mülheim im August getauscht werden.

Fans reagieren enttäuscht

Die Fans reagieren auf die bittere Nachricht verständlicherweise entsprechend bestürzt. Sie schreiben:

„Was für eine Sauerei, vor allem zu diesem Zeitpunkt... An Hässlichkeit fast nicht zu überbieten.“

„Habe mir extra Urlaub genommen für den Zeitraum. Eine Riesen-Enttäuschung “

„Das letzte Vernünftige, was es in Dortmund noch gab. Diese Stadt verkackt immer mehr. Trauriges Dortmund“

„Den Umfang der Bauarbeiten konnte man natürlich im letzten Jahr noch nicht wissen. Typisch Dorf-Dortmund. “

Ihre letzte Hoffnung: Dass sich in den nächsten Wochen doch noch ein Standort findet und das Festival im Juni gerettet wird. Auch wenn die Chancen dafür schlecht stehen. (dav)