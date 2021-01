Dortmund: Beliebte Kultkneipe schließt für immer! „Wir sind sprachlos“

Dortmund. Die Enttäuschung ist groß bei vielen Menschen in Dortmund. Denn nun ist es endgültig: Eine beliebte Kultkneipe schließt für immer und übersteht die Corona-Krise damit nicht.

Dementsprechend fallen auch die Reaktionen auf die traurige Nachricht aus. So heißt es: „Wir sind sprachlos.“

Dortmund: Beliebte Kultkneipe schließt für immer

Freunde treffen, abends ein Bier trinken oder auch schon mal ein Konzert in kleiner Runde erleben – Das wird in einer beliebten Kultkneipe in Dortmund nicht mehr möglich sein. Der Church Irish Pub hat am Montag nämlich bekannt gegeben, dass er auch nach dem Lockdown nicht mehr öffnen wird.

„Es ist nun soweit! Wir werden das Church schließen“, heißt es auf Facebook. Und weiter: „Wir sind sprachlos und sagen Danke! Wer Interesse und Ideen hat, meldet euch!“

Dortmund: Der Church Irish Pub hat die Corona-Krise nicht überstanden. (Symbolbild) Foto: imago images / Kirchner-Media

Der Church Irish Pub war viele Jahre lang eine beliebte Anlaufstelle und so reagieren auch die Fans emotional auf das Ende der Kultkneipe. Sie schreiben zum Beispiel:

„Ich könnte jetzt lang und breit ausführen, wie sehr ihr mir fehlen werdet. Aber das zahlt ja auch keine Rechnungen.“

„Sehr schade.“

„Das tut mir so wahnsinnig leid.“

„Lieber Bernd Welk, Eric und ich werden die alten Church-Zeiten immer in guter Erinnerung behalten. Alles Gute für dich.“

„Oh je da bin ich jetzt echt geschockt .... mir fehlen die Worte. Ich kann mich an viele schöne Abende erinnern und einfach nur Danke sagen, diese Zeit mit euch verbringen gedurft zu haben. Fühlt euch gedrückt.“

Kosten waren nicht mehr tragbar

Erst Anfang Januar hatte die Kultkneipe auf seiner Facebook-Seite zu einem Video unter dem Titel „Wenn der Lockdown endlich vorbei ist“ geschrieben: „Hoffentlich bald.“ Doch wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, konnte der Church Irish Pub die laufenden Kosten in dem weiter anhaltenden Lockdown nicht länger stemmen.

Zu den Soforthilfen der Regierung sagt Church-Mitbetreiber Bernd Welk gegenüber der „Ruhrnachrichten“: „Das ist doch alles für die Katz. Es ist nicht angekommen und hat nicht gereicht.“ Zusätzlich zu den ausbleibenden Einnahmen machte der Kultkneipe noch ein Brand im Juli 2019 zu schaffen. Nach einer nachfolgenden Umbauphase kam pünktlich zur geplanten Wiedereröffnung die Corona-Krise. Damit verliert Dortmund in der Corona-Krise nun ein weiteres Lokal.