Dortmund: Bauarbeiter legen Unglaubliches frei – jetzt stehen die Archäologen vor einem Rätsel

Dortmund. Sensationeller Fund in Dortmund!

Bei Tiefbauarbeiten für ein neuen Leitungsnetz der DEW21 haben Bauarbeite im Juli bedeutende historische Relikte freigelegt. Seitdem untersuchen Archäologen den Fundort in Dortmund – und sind nun auf eine weitere überraschende Entdeckung gestoßen.

Dortmund: Archäologen überrascht – gab es am Ostentor...?

Die Bauarbeiter waren auf bauliche Überreste des Ostentores, genauer des Vorwerks, sowie Teile des mittelalterlichen Hellwegpflasters gestoßen. Für die Archäologen eine wahre Goldgrube – ihnen ist es seither gelungen, sogar noch weitere Phasen des gepflasterten Hellwegs aus unterschiedlichen zeitlichen Epochen freizulegen. Die krasse Vermutung, dass eine Pflasterung womöglich älter sei als die Stadtbefestigung selbst, muss noch bestätigt werden.

Doch die Sensationsfunde nehmen kein Ende. „Den Archäologen der Firma LQ-Archäologie ist es gelungen, eine bislang völlig unbekannte, etwa fünf bis sechs Meter breite und ehemals wasserführende Grabenstruktur unmittelbar vor dem Vorwerk des Ostentores zu belegen“, berichtete Ingmar Luther von der städtischen Denkmalbehörde am Freitag.

Eine Überraschung für die Experten! Bisher ging man davon aus, dass das Ostentor nur durch zwei Wassergräben geschützt wurde. In keiner bekannten historischen Quelle ist von einem dritten Graben die Rede.

Viele alte Quellen sind bereits zerstört

Doch dieses Rätsel könnte darauf zurückzuführen sein, dass viele schriftliche Überlieferungen über das mittelalterliche Stadtbild Dortmunds beim großen Brand von 1232 komplett zerstört wurden. Forscher beziehen ihr heutiges Wissen daher hauptsächlich von bildlichen Quellen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert von Derick Baegert, Frans Hogenberg und Detmar Mulher sowie den Ergebnissen, die im Rahmen der vielen Ausgrabungen der letzten Jahrzehnte auf dem Wallring erzielt werden konnten.

„Allerdings finden sich Parallelen am Dortmunder Befestigungswerk, die helfen, das Rätsel zu lösen“, erzählt Ingmar Luther. Auch am Westentor habe man das Tor durch einen dritten Wassergraben zusätzlich geschützt, wenn man alten Abbildungen Glauben schenkt. „Die über den Hellweg anrückenden Angreifer konnten dadurch nicht ungehindert Leitern an die Tormauern anlehnen, um das Tor zu erstürmen. Stattdessen mussten sie zuerst die Wassergräben vor den zwei Hellwegtoren als großes Hindernis überwinden“, erklärt Luther.

Die Archäologen rechnen damit, dass im weiteren Verlauf der Arbeiten am Ostentor noch weitere Überraschungen ans Tageslicht kommen könnten. (at)