Beliebtes Dortmunder Lokal schafft Bargeld ab – Kunde zieht sofort Konsequenzen

Die Base.Kitchen in Dortmund zieht die Reißleine. Das beliebte Lokal im Kreuzviertel schafft die Bargeld-Zahlung ab.

Ende September verkündete Inhaber Jan Rozanka, dass in dem Burger-Restaurant an der Essener Straße in Dortmund nur noch EC-Karte, Kreditkarte oder kontaktlose Zahlungsvarianten akzeptiert werden. Damit zieht der Gstronom die Konsequenzen aus einem wiederkehrenden Problem.

Dortmunder Lokal schafft Bargeld ab

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und sie unabhängig irgendwelcher politischer Vorgaben getroffen. Die Abschaffung von Bargeld-Zahlungen stehe stattdessen im Zusammenhang mit der Kriminalität vor Ort: „Leider wurde in unser Restaurant bereits mehrfach eingebrochen“, teilte der Inhaber mit.

Nach einem wiederholten Vorfall Ende September sei der Entschluss gefallen. Die Idee: Kein Bargeld mehr vor Ort bedeute weniger Einbruchsrisiko. Um die Umstellung schmackhaft zu machen, listet der Dortmunder Gastronom noch weitere Vorteile auf:

Mehr Effizienz: eine Kassenabrechnungen, kein Zählen oder Sortieren mehr.

Mehr Sicherheit: kein Bargeld vor Ort bedeutet weniger Risiko.

Mehr Transparenz: alle Zahlungen werden automatisch und digital erfasst.

Mehr Zeit für unsere Gäste: weil weniger Verwaltungsaufwand anfällt.

Kunde will nicht wiederkommen

Jan Rozanka sei bewusst, dass viele Menschen Bargeld gewohnt seien und hofft auf das Verständnis seiner Gäste. Doch nicht alle scheinen die Umstellung zu akzeptieren. Die Einbrüche seien zwar „sehr ärgerlich“. „Aber ohne Barzahlung werden wir leider nicht mehr zu Euch kommen“, kommentiert einer und fragt sich, was passiert, wenn die Technik streikt.

Trotz der Bedenken, gebe es aber keinen Weg zurück, wie der Inhaber klarstellt. „Der Schaden, der hier entsteht, ist in Teilen so groß, dass wir lieber auf Gäste verzichten, als noch einmal zurück zu rudern.“ Man habe zwei Kartensysteme vor Ort und man könne zur Not auch auf Paypal zurückgreifen. Rozanke ist zuversichtlich: „Wer geilste Burger haben will, findet schon einen Weg.“