Dortmund: Sexuelle Belästigung im RE 4 – Erzieherin findet verstörte Kinder, nachdem sie zuvor ekliges erlebt haben

Dortmund. Am Samstag hat sich in Dortmund ein erschreckender Vorfall ereignet. Als eine Erzieherin mit drei Kindern nach Hagen reisen wollte, passiert etwas Unglaubliches in dem Zugabteil.

Gegen Mittag soll ein bisher unbekannter Mann drei Kinder in der RE4 Bahn am Bahnhof in Dortmund sexuell belästigt haben. Nun sucht die Bundespolizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Dortmund: Schreckliche Taten mitten am Hauptbahnhof

Als die Augenzeugin und Aufsichtsperson der Kinder den Zug im Dortmunder Hauptbahnhof betraten, kam es zu der beunruhigenden Situation.

Die Kinder sollten vorgehen um einen freien Sitzplatz zu ergattern. Als die Betreuerin die Kinder auf dem Platz antrifft, wirken sie verstört. Der Grund ist schockierend.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Ein Fahrgast desselben Abteils entblößte sein Geschlechtsteil vor den Acht- bis Neun-Jährigen und onanierte auf seinem Sitzplatz.

Im RE4 am Dortmunder Hauptbahnhof ereignete sich der schreckliche Vorfall. Foto: picture alliance / dpa | Maja Hitij

Als sich die Augenzeugin näher kam, ergriff der Täter schlagartig die Flucht und verließ den noch stehenden Zug. Aus dem Pressebericht der Bundespolizei geht hervor, dass die Frau ihn noch verfolgte und mehrmals laut hinterherrief. Umgedreht hätte sich der Tatverdächtige jedoch nicht und hätte kurz darauf schnellen Schrittes den Hauptbahnhof verlassen.

Jedoch konnte die Tat anhand der Kameraaufnahmen im Zug nachverfolgt werden und dient der Bundespolizei nun zur Ermittlung. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Handlung vor Kindern eingeleitet.

So beschreiben die Augenzeugen den Mann:

älterer Mann

schwarze Schuhe, Hose und Jacke

blauer Kapuzenpulli

blonde Haare

trug eine Brille und eine dunkle Umhängetasche

Um den Fall möglichst schnell aufzuklären, bittet die Polizei nach Hinweisen. Falls du etwas am 05.12. gegen 12:05 Uhr auf dem Bahnsteig zu Gleis 4, am und im RE 4 mitbekommen hast, melde dich bei der Bundespolizei unter der 0800 6 888 000. (neb)