Dortmund: Kleinlaster kracht in LKW++ Rettungshubschrauber im Einsatz++ Wichtige Straße gesperrt

Schrecklicher Unfall in Dortmund!

In Dortmund hat es auf der B236 am Donnerstag (21. März) einen schlimmen Unfall gegeben. Ein Kleinlaster ist in einen Sattelzug gekracht, wie die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte.

Schwerer Unfall in Dortmund! Foto: Mauermann / news4 Video-Line TV

Dortmund: Fahrer musste befreit werden

Der Fahrer des Kleinlasters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Bundesstraße 236 ist in Fahrtrichtung Lünen derzeit voll gesperrt.

