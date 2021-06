Dortmund: B1 wegen unangemeldeter Klima-Demo lahm gelegt - Polizei rückt aus

Großes Verkehrschaos in Dortmund!

Nichts geht mehr auf der B1 quer durch Dortmund. Eine unangekündigte Klima-Demo hat den Verkehr lahmgelegt.

Dortmund: Umweltaktivisten legen B1 lahm

Die Umweltaktivisten von Extinction Rebellion haben mit 66 Teilnehmern eine zentrale Kreuzung auf der B! durch Dortmund blockiert.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Unter dem Motto „Ein kleines Stückchen Radweg reicht nicht, um die Klimakrise zu bewältigen“ stehen die Demonstrationsteilnehmer mit Plakaten und Schildern seit mehreren Stunden mitten auf der Bundestraße.

Dortmund: Kein Vorankommen auf der B1 für Autos

Für Autos ist ein Weiterkommen unmöglich, bereits jetzt bildet sich ein Rückstau auf der Fahrbahn.

+++Dortmund: Nach tödlichem Streit! Schon wieder Ausschreitungen am Westpark+++

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN mitteilt, plant die Polizei gerade ihr weiteres Vorgehen bezüglich der Demo. Fest steht, dass keine Genehmigung für diese vorliegt.

Dortmund: Zweite Aktion von Extinction Rebellion in zwei Tagen

Bereits am Vortag hatte Extinction Rebellion mit „Ein-Personen-Blockaden“ versucht, den Verkehr an vielbefahrenen Stellen in Dortmund vorrübergehend zu blockieren.

So hatten sich Klima-Aktivisten im Kaiserviertel, in der Innenstadt, im Saarlandstraßenviertel und in der Nordstadt mit Protestplakaten auf die Fahrbahn gesetzt. Die Aktion war als Protest gegen das derzeit stattfindende G7-Treffen in St. Ives geplant.

