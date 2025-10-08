Unfall an der Universität Dortmund: Autokran fährt in H-Bahn – eine Person verletzt

Verletzte Person in der H-Bahn!

Am frühen Abend des 8. Oktobers kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr Dortmund an einer H-Bahn, bei dem eine Person verletzt wurde. Aufgrund der besonderen Lage der Bahn gestaltete sich die Rettung als herausfordernd und erforderte den Einsatz spezialisierter Kräfte.

Unfall in Dortmund: Baufahrzeug kollidiert mit H-Bahn

An der TU Dortmund kam es zu einem Unfall, bei dem ein Baufahrzeug mit einer H-Bahn kollidierte. Und schon bevor die Einsatzkräfte, nachdem sie kurz vor 14 Uhr alarmiert wurden, vor Ort eintrafen, war die H-Bahn automatisch stromlos geschaltet – ein Sicherheitsmechanismus des Betreibers, der in Notfällen sofort greift. Parallel dazu wurde die Feuerwehr informiert und direkt in die Einsatzkoordination eingebunden.

Da sich die Bahn hoch über dem Boden befand, rückte ein Großaufgebot der Dortmunder Feuerwehr an: Neben den Einsatzkräften der Feuerwache 5 aus Marten waren auch der Einsatzführungsdienst (B-Dienst), der Teleskopmast 54, die Höhenretter der Feuerwache 4 aus Hörde sowie Teams der Feuerwachen 9 (Mengede) und 8 (Eichlinghofen) vor Ort. Letztere sorgten für den notwendigen Grundschutz rund um die Einsatzstelle.

Eine direkte Rettung der verletzten Person gestaltete sich zunächst als äußerst schwierig. Die erhöhte Lage und der eingeschränkte Zugang machten einen gefahrlosen Abtransport unmöglich. Nach einer kurzen, aber intensiven Lagebesprechung und gründlicher Erkundung der Situation konnten die Höhenretter, laut der Pressmeldung, jedoch eine sichere Zugangsmöglichkeit schaffen und die verletzte Person schließlich aus der H-Bahn bergen.

Emil-Figge-Straße gesperrt

Der Verletzte wurde umgehend an den Rettungsdienst übergeben, vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. In enger Abstimmung mit dem Betreiber konnte der Autokran nach Abschluss der Rettungsarbeiten wieder abgezogen werden.

Die H-Bahn bleibt vorerst außer Betrieb, während der Grundschutz der Feuerwache 8 weiterhin an der Einsatzstelle bleibt, um Nacharbeiten abzusichern. Wie die Polizeikräfte weiter informierten, muss die H-Bahn mittels einer Spezialgondel abgeschleppt werden. Aus diesem Grund ist die Emil-Figge-Straße für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Insgesamt waren 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund und des Rettungsdienstes im Einsatz. Zur Unfallursache und dem entstandenen Schaden gibt es momentan noch keine gesicherten Informationen.