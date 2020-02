In Dortmund stand ein Auto auf der B236 in Flammen.

Dortmund: Auto steht auf Bundesstraße in Flammen

Dortmund. Einsatz der Feuerwehr in Dortmund: Auf der B236 stand ein Auto im Bereich der Anschlussstelle Brackeler Straße in Fahrtrichtung Schwerte in Flammen.

Der Fahrer konnte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Auto befreien. Zum Glück wurde er nicht verletzt.

Er wurde durch die Einsatzkräfte betreut. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Die Brandursache ist noch unklar.