Dortmund: Auto steht auf B1 in Flammen – zwei Menschen schwer verletzt

Dortmund. In der Nacht zu Montag ist es auf der B1 bei Dortmund zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Und plötzlich geriet das Auto in Brand.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr in Fahrtrichtung Unna auf der B1 bei Dortmund. Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 32-Jähriger aus Soest zu diesem Zeitpunkt auf der linken Fahrspur unterwegs.

Auto gerät auf B1 bei Dortmund in Brand

Etwa in Höhe der Anschlussstelle Dortmund-Aplerbeck verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte nach rechts in die Leitschutzplanke. Dort geriet der Wagen in Brand.

Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Rettungswagen brachten den 32-Jährigen sowie seinen 58-jährigen Beifahrer aus Lippstadt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Männer wurden schwer verletzt.

Sachschaden von circa 80.000 Euro

Die B1 in Richtung Unna musste an der Unfallstelle kurzzeitig komplett gesperrt werden, anschließend war der linke Fahrstreifen befahrbar.

Die Sperrung der rechten Fahrspur konnte erst gegen 8.20 Uhr aufgehoben werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 80.000 Euro. (fb)