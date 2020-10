Dortmund: Ausgerechnet ER fordert Schüler zu Maskenverzicht auf – jetzt hat die Polizei diese Bitte

Die Pollensaison geht los – doch in Zeiten von Covid-19 sind selbst Allergiker verunsichert. Plagt einen nur die Allergie oder hat man sich mit dem Coronavirus angesteckt?

Die Polizei Dortmund warnt derzeit vor einem Video, das im Internet kursiert. Darin werden Schüler aufgefordert, auf ihre Mund-Nasen-Schutzmasken zu verzichten. Ob es sich hierbei um Schulkinder aus Dortmund handelt, ist derzeit wohl unklar.

Nun hat die Polizei diese Bitte!

Dortmund: Ausgerechnet ER fordert Schüler zu Maskenverzicht auf

Der Hinweis sei gleich an mehrere Polizeidienststellen in mehreren Städten gegangen. „Wir haben das Video gesichert und an unsere Kriminalpolizei weitergegeben“, teilt die Polizei Dortmund auf Twitter mit.

Auch in NRW gilt in Bussen und Bahnen die Maskenpflicht. Foto: imago images / Dean Pictures

In dem besagten Video werden die Kinder in einem Bus ausgerechnet vom Fahrer dazu aufgefordert, auf die Masken zu verzichten. Er behauptet sogar, das Tragen der Schutzmasken sei eine potenziell tödliche Gefahr für die Schüler.

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir haben das Video gesichert und an unsere Kriminalpolizei weitergegeben.



Wir bitten Sie alle, den Infektionsschutz und damit die Nutzung der Mund-Nasen-Schutzmasken weiter ernst zu nehmen und zu achten!



Achten Sie auf sich und Ihre Lieben! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2020

Die Behauptung des Busfahrers hält der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur für „unmöglich“.

Dortmund: Polizei hat diese Bitte

Die Polizei Dortmund twittert: „Wir bitten Sie alle, den Infektionsschutz und damit die Nutzung der Mund-Nasen-Schutzmasken weiter ernst zu nehmen und zu achten! Achten Sie auf sich und Ihre Lieben!“

Die Polizei Dortmund warnt derzeit vor einem Video im Internet, darin werden Schüler zum Maskenverzicht aufgefordert. Foto: imago images / Westend61

Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen haben die Bundesländer mittlerweile Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht erhoben.

Wer sich in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht an die Vorgabe hält, muss in Nordrhein-Westfalen mit einer Strafgebühr von 150 Euro rechnen. (mia)