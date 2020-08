Dortmund: Auseinandersetzung eskaliert – Frau (52) sticht auf Mann (33) ein

Dortmund: Eine blutige Auseinandersetzung ereignete sich am Samstag in Dortmund. (Symbolbild)

Dortmund. In Dortmund ist ein Konflikt in der Nordstadt eskaliert!

Am Samstagmorgen kam es laut Polizei in der Oesterholzstraße in Dortmund zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Dortmund: Frau (52) verletzt Mann (33) lebensgefährlich

Im Rahmen dessen wurde ein Mann aus Polen (33) von einer 52-jährigen Frau niedergestochen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die 52-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen.

Tatverdächtige Frau in Untersuchungshaft

Gegen sie wurde vom Amtsgericht Dortmund U-Haft angeordnet. Unklar ist derzeit noch, was der Grund der Auseinandersetzung war und wie viele Personen insgesamt dran beteiligt waren. (ms)